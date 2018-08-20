Dünyanın en büyük yazılım şirketi konumunda bulunan Microsoft, Windows 10 ile hem bilgisayar hem tablet hem de ikisi bir arada cihaz kullanıcılarına stabil ve donanımlı bir işletim sistemi sunmaktadır. Ev kullanıcıları için genellikle Windows 10 Home sürümü tavsiye ediliyor olsa da çok daha özellikli bir sürüm olan Windows 10 Pro, kullanıcılara ek olarak Domain Join, Grup İlkesi Yönetimi, Bitlocker, Internet Explorer Kurumsal Modu, Assigned Access 8.1, Uzaktan Masaüstü, Hyper-V istemci ve Direct Access gibi bazı önemli ek özellikler de sunmaktadır.

Windows 10 Pro, performansı, stabilitesi ve özellikleri ile kendi kanıtlamış bir işletim sistemi olsa da erişmek o kadar da kolay değildir. Microsoft, lisanslı Windows 10 Pro sürümü için 1000 TL gibi astronomik bir fiyat belirlemiş durumda. Üstelik dolar kurunun son dönemdeki yükselişi, olası bir fiyat artışını da akıllara getiriyor. Peki Windows 10 Pro’ya uygun fiyatlı olarak sahip olmanın bir yolu yok mu? Elbette var.

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