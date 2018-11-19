Nubia'nın yeni akıllı telefonu Red Magic Mars (Red Magic 2), Geekbench'te ortaya çıktı.

Geçen hafta içerisinde AnTuTu Benchmark ve Master Lu'da ortaya çıkan ve şu an piyasada bulunan herhangi bir Android akıllı telefondan daha yüksek skor yapan Nubia Red Magic Mars, bugün içerisinde ise Geekbench'de ortaya çıktı. AnTuTu'da "nubia NX619J" kod adıyla ortaya çıkan Nubia Red Magic Mars, Geekbench'de de aynı kod adıyla karşımıza çıktı.

Antutu ve Master Lu'da 8GB RAM ve 10GB RAM'li varyantları bulunan Nubia Red Magic Mars, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alacak. Nubia'nın Red Magic Mars'ı tek çekirdekte 2375 puan elde ederken çok çekirdekte 9066 puan elde etti. Red Magic Mars, oyun odaklı akıllı telefon Razer Phone 2'ye yakın bir puana ve şimdiye kadar piyasada olan Android telefonlar arasında da en yüksek puanlara sahip oldu.

Çift soğutma sistemiyle gelen Nubia Red Magic Mars; 4D titreşim motoruna, joysticklerde bulunan L1 ve R1 düğmelerine, DTS 7.1 ses sistemine ve kaliteli ses yükselticiye (amplifikatör) sahip. 28 Kasım'da lanse edilecek olan Nubia Red Magic Mars, aralık ayı içerisinde piyasaya sürülerek kullanıcılarla buluşacak.