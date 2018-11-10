Çin'de başlayıp ve tüm dünyaya yayılan 11.11 indirim çılgınlığı Teknostore'da. 24 saat sürecek kampanya kapsamında 111 üründe indirim var.

Çinli e-ticaret devleri tarafından, Amerika’nın çılgın alışveriş günü ”Black Friday”e rakip olarak başlatılan 11.11 Kampanyası, her yıl yüzlerce online mağazada inanılmaz indirimlere sahne oluyor. Black Friday’den bir hafta önce başlayan 11.11, Çin kültüründe, 11 Kasım günü takvimlerde yan yana gelen 4 tane 1’e istinaden, “Yalnızlar Günü” olarak kutlanıyor. "Yalnızlar Günü"nü fırsata dönüştüren Çinli e-ticaret siteleri 24 saat boyunca süren yılın son indirimine günler önceden hazırlanıyor. Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye dahil 200 ülkede uygulanan 11.11 indirim kampanyası sebebiyle 11 Kasım’da internet üzerinden yapılan alışverişlerde her yıl dünya rekoru kırılıyor.