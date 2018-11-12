Şahane indirimlere ev sahipliği yapan 11.11 etkinlikleri son buldu ancak eğer indirimleri değerlendiremediyseniz üzülmeyin! Teknostore'da değerlendirebileceğiniz fırsatlar her zaman var.

Herkesin heyecanla beklediği 11.11 indirimleri, geldiği hızla gitti ve hemen her türden üründe yapılan büyük indirimlerden şanslı olanlar faydalanabildi. Ancak ne yazık ki herkes bu indirimleri değerlendiremedi ve eğer siz de onlardan biriyseniz, içinize su serpecek bir listemiz var; Teknostore'da indirimde olan 5 başarılı ürün.

İlginizi çeken ürünler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, ürün başlıklarında yer alan bağlantılara tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Katlanabilir yapısı sayesinde cebinizde bile kolaylıkla taşıyabileceğiniz Eachine E55 BNF Drone, başlangıç seviyesinde kullanıcılar için oldukça uygun bir ürün.

Xiaomi'nin en sevilen ürünlerinden olan Mi Band 2 Akıllı Bileklik, nabız ölçer ve adım sayar gibi özellikleriyle alıcılarının karşısına çıkıyor.

Dahili olarak Bluetooth bağlantı desteği sunmayan araçlar için tasarlanan Bt-350 Mikrofonlu AUX Çıkışlı Araç Bluetooth Kiti, AUX bağlantı çıkışına sahip tüm araç teypleri ve Bluetooth 3.0 bağlantı desteğine sahip tüm telefonlar ile uyumlu.

Hem uygun fiyatlı hem de sizi yarı yolda bırakmayacak bir kulakık arıyorsanız, Philips Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık iyi bir seçim olabilir.

Cep telefonlarınız, Go Pro'nuz ve CLR/DSLR fotoğraf makineleri ile rahatlıkla kullanabileceğiniz JUO Esnek Ahtapot Tripod, kullanışlı yapısı ve uygun fiyatıyla hayli dikkat çekici bir ürün.

Eğer aradığınız ürünleri listemizde bulamadıysanız, buraya tıklayarak Teknostore'daki diğer fırsat ürünlerine göz atabilirsiniz.