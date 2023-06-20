Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni ücretlere gelen tepkileri derledik.

Türkiye'de Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 20 Haziran'da açıklandı. Asgari ücret komisyonu, yeni asgari ücretin brüt 13.414 TL, net 11.402 TL olmasını kararlaştırdı.

Haliyle sosyal medyanın yeni odağı da belirlenen asgari ücret oldu. Kimisi asgari ücretten memnunken kimisi, açıklanan ücreti yetersiz buldu. Öte yandan paylaşımların pek çoğunda bir genel görüş de vardı: Yeni asgari ücretin ardından ürünlerin fiyatlarına yapılacak olası zamların önüne geçilmesi.

Asgari ücrete gelen tepkiler:

Ekonomi uzmanları ne diyor?