HBO, Game of Thrones evreninde diziden öncesine odaklanacak yeni dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Seride deli Targaryen prensini 11. doktor olarak tanınan Matt Smith canlandıracak.

Günümüzde Hollywood'da artık elinizde bir marka varsa onu sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. HBO da çok popüler olmayı başaran serisi Game of Thrones için yeni yapımlar üzerinde çalışıyor.

Bu yapımlardan ilki için az çok şekillenmiş durumda. HBO, ana seriden öncesini anlatacak yeni bir yapıma odaklanırken, filmin kadrosunda Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Ready Player One) ve Emma D'Arcy (Hanna) yer alacak.

Buz ve Ateşin şarkısı evreni genişliyor

George R.R. Martin'in Ateş & Buz evreninde geçen Game of Thrones, büyük bir ilgi görmeyi başarmıştı. Yeni seri ise ejderhaların evi olarak bilinen Targaryen hanedanlığını ve Daenerys Targaryen'in atalarını anlatacak. Yapımda yer alacağı söylenen bir diğer kişi ise Paddy Considine, ki kendisini daha önce Kral Viserys Targaryen olarak görmüştük.

HBO'ya göre Viserys, Westeros lordları tarafından eski kral Jaeherys Targaryen'in yerine geçmesi için seçilen, nazik bir insan. Tabii bu onun iyi bir kral olacağı anlamına gelmiyor. Daha önce gördüğümüz halinden de epey farklı olacağı kesin.

Matt Smith ise kralın kardeşi ve tahtın varisi olan Daemon Targaryen'i canlandıracak. Benzersiz bir savaşçı ve ejderha binicisi olan Daemon, büyük ihtimalle serinin kötü karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Yine politikaya doyacağız

Yeni yapımla birlikte bir kez daha politikanın göbeğine döneceğiz. Sonuçta Game of Thrones evreninden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da gördüğümüz üzere yapımda bol bol cinsellik ve beklenmedik manevra ve sürpriz de yer alacak. Bu defa yapımdaki fark, herkesin ejderhasının olması.

HBO'nun yeni yapımı House of the Dragon olarak adlandırılacak. Henüz ne zaman yapımın ekranlara geleceği belli değil. HBO, 10 bölümlük bir seri yapmayı planlıyor. Bakalım Game of Thrones dünyası bir kez daha milyonları ekrana çekmeyi başarabilecek mi?