11 Eylül Gerçeklerini Açıklayacaklarını Söyleyen Hackerlar

Bir grup hacker, gerçekleştirdikleri bir siber saldırıda 11 Eylül gerçeklerini ortaya çıkaran belgeleri ele geçirdiklerini iddia ederek insanlardan belgeleri açıklamak için Bitcoin talep ediyorlar.

İkiz Kuleler olarak bilinen New York’taki Dünya Ticaret Merkezi, 11 Eylül 2001 tarihinde bir terör saldırısına uğradı ve tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Resmi açıklamalara göre saldırı, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin tarafından gerçekleştirildi. Fakat saldırı ile ilgili komplo teorileri gerçekleştiği günden bu yana varlığını sürdürüyor.

Dark Overlord adlı bir siber korsan grubu, başta Twitter olmak üzere pek çok çevrimiçi platformdan seslerini duyurmaya çalışarak son derece önemli bir siber saldırı gerçekleştirerek 18 bin gizli belgeyi ele geçirdiklerini ve bu belgelerin 11 Eylül saldırıları ile ilgili gerçekleri ortaya çıkardığını duyurdu.

Siber korsan grubu, belgelerin geri teslim edilmesi için resmi kurumlar ya da devletten 1 milyon dolar fidye talep ediyor. Aksi takdirde ise kendilerine gönderilen Bitcoin’ler karşılığında belgeleri seviye seviye yayınlayacaklarını bildirdiler. Twitter, Steemit ve daha birçok platformdan engellenen grup, seslerini bir şekilde duyurmaya devam ediyor.

Grup şu ana kadar seviye 2 belgeleri yayınlaşmış durumda. Dahası, 11 Eylül ile ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen kişiler, gruba 42 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi gerçekleştirmişler. Görünüşe göre komplo teorilerinin haklı olabileceğini düşünen kişiler, gerçekleri öğrenmek için binlerce dolar vermeye razı.