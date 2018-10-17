11 Milyar Işık Yılı Ötede En Uzak Galaksi Kümesi Keşfedildi

Evrenin o karanlık, uzak uçlarında yeni yeni keşfetmeye başladığımız birçok şey var. Ancak belki de bunlardan en önemlisi, Büyük Patlama'dan "sadece" 2.3 milyar yıl sonra, 11 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksiler süper-kümesi.

Süper kümeler, içlerinde binlerce galaksiyi bulunduran yapılardır. Evrenin keşfedilen en eski yapılarından biri olan bu süper küme, aynı zamanda en büyüklerinden. Hatta öyle ki son buluntular, yapının büyüklüğünün Güneş'ten 1 milyar kere milyon (1015) daha büyük olduğunu gösteriyor.

Gökbilimciler bu koca süper kümeye Hyperion adını verdiler. Hyperion ismi ise Uranüs ve Gaia tanrılarının 12 Titanlı çocuklarından birinden geliyor.

Bologna Astrofizik Gözlemevi ve Uzay Bilimleri'nde çalışan astronomlardan biri olan Olga Cucciati, "Böyle büyük bir yapının yüksek bir redshift'te, Big Bang'den çok kısa bir süre sonra oluşmuş olması durumuyla ilk kez karşılaşıyoruz. Genelde böyle yapılar düşük redshift'lerde bulunuyor; bu da evrenin bu tarz yapıları için oluşturmak için daha çok vakti olduğu anlamına geliyor. Evrenin genç yaşına rağmen böyle bir yapıyı oluşturması, bizi oldukça şaşırttı." dedi.

Tahminler, gözlemlenebilir evrendeki süper-küme sayısının 10 milyondan fazla olduğu yönünde olsa da hiçbiri Hyperion'un olduğu kadar uzakta bulunmamıştı. Bu yılın başlarında en uzak süper-kümenin, 4 milyar ışık yılı uzakta olduğu düşünülüyordu.

Hyperion'un yapısı ise şu ana kadar bildiğimiz süper kümelerden biraz farklı. Dünyanın da içinde bulunduğu ve 74 bin galaksiden oluştuğu düşünülen Virgo süper kümesine yakın olan diğer süper kümelerde yoğunluk eşit olarak dağılmamıştır; bunun sebebi ise yeterince vakit olmaması. Hyperion ise oldukça eski olduğundan içindeki galaksiler, süper kümeye oldukça eşit ve homojen olarak dağılmış durumda.

Cucciati, "Hyperion'u anlamak ve benzer son yapılarla karşılaştırmak, evrenin geçmişte nasıl geliştiği ve gelecekte nasıl değişeceği hakkında bizlere yeni fırsatlar açacakken, diğer süper kümelerin düzenleri konusunda fikirlerimi geliştirmede yardımcı olacak" dedi.

Olga Cucciati ve takımının konu hakkındaki araştırması, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanacak.