İngiltere'de 11 yaşındaki bir kız çocuğu, 24 yaşındaki bir TikTok kullanıcısıyla playback yapabilmek için annesinin kartından 4.000 dolarlık harcama yaptı. Olayı çok sonradan fark eden anne durumu polise, iTunes'a ve bankasına bildirmiş olsa da kadın, zor günler için kenara ayırdığı tüm birikimiyle bu borcu ödemek zorunda kaldı.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uygulama geliştiriciler, mobil cihazlar için milyonlarca uygulama hazırladılar. Kimi uygulamalar oyunları, kimi uygulamalarsa gündelik yaşamla ilgili konuları içeriyor. Bunların haricindeyse geliştiriciler, belirli amaçlara hizmet eden platformlar oluşturuyorlar ve bu platformlar milyonlarca kullanıcı tarafından da kullanılıyor.

Son dönemlerde popülaritesi iyiden iyiye artan "TikTok" isimli bir uygulamaysa, belki de pek çoğumuzu canından bezdirmiş durumda. Her geçen gün, ilk kez TikTok'a yüklenen bir video gün yüzüne çıkıyor ve sosyal medya platformlarında elden ele dağıtılıyor. Ancak bu kez, TikTok'un nelere gebe olabileceğini gösteren bir olay yaşandı. Sadece 11 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin haberi olmadan TikTok'a 4.000 dolar (yaklaşık 23 bin TL) kaptırdı. Dilerseniz şimdi, İngiltere'de yaşanan bu olayın detaylarına bakalım.

Aslında bu uygulamaya herkes ücretsiz olarak üye olup, bir takım garip videolar çekerek platforma yükleyebiliyor. Ancak bu platform, kullanıcılarından para kazanmak için bir "jeton" sistemi oluşturmuş durumda. Bu jetonlar sayesinde kullanıcılar, uygulamaya video yükleyen diğer kullanıcılara jeton gönderebiliyorlar. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse TikTok'un bu özelliği, diğer kullanıcıların popülaritesini artırmanızı sağlıyor. Bir kullanıcıya jeton karşılığında gönderdiğiniz hediyeler, o kullanıcının TikTok popülaritesine doğrudan etki yapıyor ve daha çok kullanıcı tarafından görülmesini sağlıyor.

Yasalar nedeniyle ismi açıklanmayan 11 yaşındaki bir kız çocuğuysa, TikTok'ta videolar yükleyen 24 yaşındaki bir kullanıcıyı takıntı haline getiriyor. Küçük kız bir süre sonra 24 yaşındaki TikTok kullanıcısıyla iletişime geçiyor ve onunla playback yapmak istediğini söylüyor. 24 yaşındaki kullanıcısıysa kız üzerinden prim yapmak için kendisine jeton göndermesini istiyor. 11 yaşındaki küçük kız, diğer kullanıcıyla playback yapabilmek uğruna defalarca TikTok jetonu alıyor. Ancak elbette playback yapılmıyor. Üstelik bu süreçte küçük kız, annesinin kredi kartından 4.000 dolarlık (yaklaşık 23 bin TL) harcama yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 11 yaşındaki kızın annesi, böyle bir şeyin nasıl olduğunu anlamadığını ve kızının binlerce dolarlık bu harcamayı nasıl yaptığına anlam veremediğini söyledi. Kızının, neredeyse her gün 100'lerce dolarlık harcama yaptığını ancak ne iTunes ne de bankasının kendisine herhangi bir uyarıda bulunmadığını açıklayan anne, zor zamanlar için kenara koyduğu 4.230 dolarlık birikiminin tamamının, kızının bu harcamalarına gittiğini söyledi.

Küçük kızın annesi, durumu fark ettikten sonra hem bankasıyla hem de iTunes'la iletişime geçerek bu harcamaları kendisinin yapmadığını söyledi. Ancak iTunes, harcamaların sadece 152 dolarlık (yaklaşık 860 TL) bir kısmını iade etti. Fakat bu tutar, yapılan harcamaların yanında bir şey ifade etmiyor.

İşin peşini bırakmak istemeyen kızın annesi, 24 yaşındaki TikTok kullanıcısıyla iletişime geçerek bu durumun nasıl gerçekleştiğini sordu. Ancak 24 yaşındaki kullanıcı, pişkin bir şekilde kadına inanmamış ve ardından da olayla bir ilgisinin olmadığını söyleyerek mağdur anneyi terslemiş.

Yaşanan bu olayın en iğrenç yanıysa 24 yaşındaki bir kullanıcının, 11 yaşındaki küçük bir kızla bu şekilde bir muhabbete girmesi. Bu da aslında TikTok'un riskli bir yanının da olduğunu gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri, kullanıcıların bu gibi olaylarda daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyleyerek yaşanan bu olay nedeniyle üzgün olduklarını açıkladılar. Yaşanan olayla ilgili bir iç soruşturma başlattıklarını belirten yetkililer, bundan sonra TikTok'un iç kontrollerinin daha sıkı yapılacağını ancak yine de kullanıcıların yardımlarına ihtiyaçlarının olduğunu ve bütün TikTok kullanıcılarının, potansiyel uygunsuz davranışları bildirmelerini istediklerini söylediler.