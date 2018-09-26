Günümüzde Hala Popüler Olan Oyun: Halo 3

Teknoloji dünyası hemen her şeyi bir anda eskitebiliyor. Ancak bazen öyle cihaz veya oyunlar çıkıyor ki aradan on yılı aşkın süre geçse dahi hala daha adından övgü ile söz ettirebiliyor.

Her konuda olduğu gibi oyun dünyasında da şans ve başarı kol kola ilerliyor. Bu noktada bazı oyunlar beklediği ilgiyi göremezken, bazıları da aradan geçen yıllara meydan okurcasına varlığını sürdürüyor. 25 Eylül 2007 yılında piyasaya sürülen Halo 3’de bunlardan bir tanesi. Video oyunu olarak hayatına devam eden oyun, %98 oranında bir başarıya sahip.

Etkileyici hikayesi ve mükemmel düzeni ile birçok övgüyü bünyesinde taşıyan Halo 3, artık markanın altın çocuğu oldu diyebiliriz. Atmosferi, ses düzeni ve kendine hayran bırakan çoklu oyuncu sistemi ile kişisel haritanızı oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer hatalarınızdan ders çıkarmaya niyetliyseniz, Halo 3 sizlere tüm oyununuzu baştan sona izleme imkânı da sunuyor.

Yapımcı firma, Halo 3’de elde ettiği başarı sonrası seriyi ilerleterek Halo 5: Guardians’ı çıkarmıştır. Aslına bakacak olursak bu oyunda %85’lik bir beğeni oranına sahiptir, fakat tabii ki hiçbir şey Halo 3’ün yerini tutamıyor.

Öte yandan 2007 yılı oyun sektörü için önemli bir yıldı, çünkü birçok büyük oyun bu yılda kullanıcıları ile buluşmuştur. Halo 3’e ek olarak Rock Band, Call of Duty 4: Modern Warfare, Assassin's Creed, BioShock, Witcher ve Uncharted gibi oyunlarda 2007 yılında piyasaya çıkmıştır. 343 Industries tarafından geliştirilmekte olan ve Halo serisinin devamını sağlayacağı düşünülen Halo Infinite ise oyun severler tarafından merakla bekleniyor.