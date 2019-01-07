Daha önce sanal gerçeklik teknolojisine özel 8K kamerasıyla dikkat çeken Insta360, bu kez çok daha güçlü bir cihazla karşımıza çıktı.

Insta360, daha önce sinema sektörüne özel olarak geliştirdiği kameralarla dikkat çekmiş bir firma. Bireysel kullanım ve satın alma için de tercih edilse de daha çok sanal gerçeklik ile ilgili çalışmalar yapan sinemacılara özel geliştirilen Insta360 serisi kameralara bir yenisi eklendi.

Insta360 Titan, toplamda 9 akslı bir kamera ve "FlowState Stabilisation" adında yepyeni bir teknolojiye sahip. Buna göre kamera yeterli sabitlemeye sahip olmasa da, hareket halindeyken dahi mükemmel görüntü kaydı sağlanabiliyor. 11K çözünürlükte video kaydı alabilen kamerada CrystalView teknolojisi de bulunuyor ve 300 metrelik bir menzile kadar net kayıt alabiliyorsunuz.

10K çözünürlükte 3D, 8K'da 30FPS ve 5.3K'da 120 FPS video kaydı alabilen Insta360 Titan'ın satış fiyatı ise 15.000 dolar olarak belirlendi.