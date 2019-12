12 Farklı Dili Birbirine Çevirebilen Cihaz: One Mini

One Mini isimli bir cihaz, 12 farklı dili birbirine çevirebiliyor. One Mini, teknolojisi sayesinde sesli ya da yazılı olarak kullanılabiliyor. Cihaz, kompakt tasarımıyla kolay bir kullanım sunuyor.

Dilini bilmediğiniz bir ülkeye gitmek, herhalde bütün insanlar için korkutucudur. Teknoloji artık bu korkunun üstesinden gelmenizi sağlıyor. Bilim kurgunun sayfalarından çıkıp gelen cihaz ONE Mini, 12 farklı dilde çeviri yapabiliyor.

ONE Mini’nin çeviri özelliğini kullanmak oldukça basit. ONE ses kaydedicisi konuşmayı yakalıyor ve kaydediyor. Daha sonra kaydedilen ses, çevrilmek üzere yapay zekaya yönlendiriliyor. Yapay zeka, kaydedilen sesi metin ya da ses olarak çeviriyor.

ONE Mini, karmaşık iletişimlerde gerçekleşen konuşmalar için haftanın 7 gün 24 saati boyunca canlı tercümanlık hizmeti sunuyor. ONE Mini’nin üzerinde bulunan bir tuş ile nitelikli bir tercümanla bağlantı kurulmasını sağlar. Böylece önemli konuşmalar rahatlıkla herhangi bir hata olmadan çevrilebiliyor.

ONE Mini’yi sadece çeviri yapmak için kullanmanıza gerek yok. One Mini, kablosuz bir müzik çalar olarak da mükemmel bir kullanım sunuyor. Siyah, kırmızı, yeşil ve açık gri renk seçeneklerine sahip olan One Mini, önemli çeviri özelliğine rağmen çok pahalı bir fiyata sahip değil. 12 farklı dilde çeviri yapabilen One Mini, 69 dolar (yaklaşık 400 lira) fiyatla satın alınabiliyor.