Dünyanın Merakla İzlediği Satranç Maçı Bugün Bitecek

9 Kasım’dan bu yana karşı karşıya geldikleri 12 maçta da yenişemeyen iki büyük usta arasında bugün oynanacak final maçı kazananı belirleyecek. TSİ 18:00’da başlayacak olan maç, Londra’da özel ses yalıtımına sahip bir odada oynanacak.

27 yaşındaki Norveçli Magnus Carlsen ile 26 yaşındaki ABD’li Fabiano Caruana arasında oynanan bir milyon dolar ödüllü mücadele bugün sona erecek. Toplamda 48 saat süren ve 600’den fazla hamlenin yapıldığı bu mücadele, “Armageddon” adı verilen hızlandırılmış seri ile son bulacak.

ABD’li Caruana kazanması halinde 1972’de Dünya Satranç Şampiyonu olan Bobby Fischer’dan bu yana bu unvanı kazanan ilk Amerikalı olacak.

Ses yalıtımlı odalarda oynanan finalin son maçında üç saat boyunca taraflar yenişememiş, Carlsen rakibine beraberlik önermişti. Bu karşılaşmalar YouTube ve Twitch gibi mecralardan da yayınlanıyor.

1886’dan bu yana gerçekleştirilen müsabakada en uzun süren final maçı bu olurken, hızlandırılmış oyunda Carlsen favori olarak görülüyor. Satrancın en büyük isimlerinden Garry Kasparov ise böyle düşünmüyor. O’na göre Carlsen’in beraberlik teklif etmesi, sinirlerinin yıprandığına dair bir işaret.

Normal oyunlarda oyunculara 100’er dakika veriliyor. Daha sonra bu süre artıyor. Bugün oynanacak hızlı seride ise 25 dakikalık dört oyun oynanacak, süreye her hamle için 10 saniye eklenecek. Bu serinin ardından oynanan iki Blitz oyununda ise oyunculara beşer dakika veriliyor, hamle başına eklenen süre ise üç saniyeye düşüyor. Bu da oyuncuların hata yapma olasılıklarını arttırıyor.

Yine eşitlik bozulmaması halinde Armageddon’a geçiliyor. Armageddon’da beraberlikte siyah kazanıyor, beyazın ise bir dakika fazla süresi oluyor.

Bugünkü tie break setinin ilk açında beyaz renkle mücadele edecek olan Carlsen’in mücadeleyi kazanması bekleniyor. Carlsen dinlenme gününde futbol oynarken gözünü morartmıştı ve bu olay satranç çevrelerinde epey konuşulmuştu.