12 yıldır hizmet veren torrent sitesi Leechers Paradise hizmetini sonlandırdı.

YouTube, Avrupa Birliği’nin yeni yasasını defetmeye çalışırken en büyük torrent tracker’larından biri olan “Leechers Paradise” çoktan ununu eledi, eleğini astı.

Leechers Paradise, çok uzun süredir hizmet veren bir tracker sunucusuydu ve torrent ile uğraşan biriyseniz ismini birçok kez görmüşsünüzdür.

AB’nin önümüzdeki telif hakkı yasası, içerik yüklemelerinin halkın erişimine sunulmadan önce taranmasını gerektiriyor ve kar amacı gütmeyen en büyük tracker’ı çalıştırmanın ve içeriği yeni yasalara dayanarak taramanın mümkün olmadığı belirtldi. Bu sebeple Leechers Paradise hizmetlerine son vermeyi tercih etti.

Torrent tracker’larla ilgili fazla bilgisi olmayanlar için hemen açıklayalım. Torrent trackerlar, torrent kullanıcılarının birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak birbirleri arasında içerik transfer etmelerine ve sizin de bu içerikleri indirmenize imkân sağlayan sunuculardır.

Operatör Eddie veda notu olarak websitesinde:

“12 yılın ardından maalesef faaliyetlerimize son veriyoruz. Yeni AB telif hakkı yasasının 13. maddesi, tüm yüklemelerin taranmasını gerektiriyor. Bu durum da bu siteyi yasadışı hale getiriyor.”

ifadelerine yer verdi.

Bu zamana kadar günlük 4,2 TB’lık trafiği bulunan sunucu 12 yıllık faaliyetini sonlandırdı. Benzer işlevleri yerine getiren başka sunucular olsa da köklerden birini kaybetmek topluluk için fazlasıyla üzücü oldu.