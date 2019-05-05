İlk seri üretim otomobil olan ve 1894 ile 1902 yılları arasında bir hayli popüler hale gelerek çokça satılan Benz Velo, Avrupa'da oldukça sevilmişti.

Ford Model T'nin ilkel yöntemlerle üretilmesine başlanmadan ve hatta Benz, Mercedes adını almadan önce; Benz & Company, dünyanın ilk seri üretim otomobilini tanıttı: Benz Velocipede

Velocipede, 125 yıl önce 1894 Nisan'ında çıkış yaptı. 20. yüzyıla girildiğinde üretiminin durdurulduğu 1902 yılında Almanya, İngiltere ve Fransa sokaklarında 1.200 adet Benz Velo dolaşıyordu.

Velocipede, piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 617 pound ağırlığında, 1,5 beygir güç üreten tek silindirli bir motorla çalışıyordu ve en fazla 12 mil hıza ulaşabiliyordu. Şimdilerde üretilen küçük bir scooter, Velo'yla yaptığı yarışı kazanabilirdi.

Dört tekerlekli araç, yolu aydınlatmak için bir fenere ve Karl Benz tarafından geliştirilen çift eksenli bir direksiyon sistemine sahipti. Daha sonra ilk Velo üzerinde isteğe bağlı 2.75 hp motor geliştirmesine sahip konforlu bir model üretildi. 1899'da, ikisi de 3 hp'lik bir motorla piyasaya sunuldu. Otomobilin üretiminin durdurulduğu 1902 yılında konforlu tek bir model satıştaydı. Bu araç 4,5 beygir gücüne sahipti ve 22 mil maksimum hız sunuyordu. Araçta ekstra maliyetler ile güneş koruması, döşemeli bank koltuk ve bir çocuk koltuğu opsiyonları mevcuttu.