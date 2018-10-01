Depolama alanı sıkıntısı çeken iPhone ve iPad sahiplerine ilaç gibi gelecek Kingston DataTraveler Bolt Duo çekilişinin kazananları belli oldu.

Kingston Türkiye Youtube kanalının Webtekno işbirliği ile düzenlemiş olduğu Kingston DataTraveler Bolt Duo çekilişinin talihlileri belli oldu. iPhone ve iPad’lerdeki dahili depolama alanını genişletememe sorununa çözüm olarak geliştirilen Kingston DataTraveler Bolt Duo, 128GB’lık kapasitesi ile hemen her kullanıcının boş alan sorununu çözecektir.

Apple’ın resmi giriş yuvası olan Lightning ile uyumlu olarak tasarlanan Kingston DataTraveler Bolt Duo, herhangi bir kablosuz bağlantıya ya da kablo ile bilgisayara bağlanmaya ihtiyaç duymadan fotoğraf ve videolarını sağlam, dayanıklı ve güvenilir bir harici depolama alanına yedeklemenize imkan tanıyor.

Kingston DataTraveler Bolt Duo Çekilişi Kazananlar

Yusuf Anıl Yazıcı

İbrahim Halil Bulak

Salih Eren Sancaktar

Webtekno olarak 128GB Kingston DataTraveler Bolt Duo kazanan şanslı takipçilerimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca Webtekno’nun Kingston Türkiye YouTube kanalında yayınlanan Kingston DataTraveler Bolt Duo incelemesini aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.