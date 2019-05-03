13 Yaşında Bir Genç, Bir Drone'u Hacklemeyi Başardı

"Cyber Ninja" olarak bilinen on üç yaşındaki Reuben Paul, her yıl Kaspersky Lab tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Haftası'nın yılki etkinliğinde bir drone'u hacklemeyi başardı.

Ruben Paul, Siber Güvenlik Haftası'nda bir kullanıcının drone ile arasındaki bağlantıyı güvenli olmayan protokoller sayesinde kesebileceğini gösterdi. 13 yaşındaki gencin gerçekleştirdiği hack, drone'lar gibi internete bağlanan cihazların daha katı güvenlik önlemleriyle üretilmesi gerektiğini göstermek için Kaspersky Lab tarafından düzenlenen kontrollü bir eylemdi. Kaspersky Lab, insanların internete bağlanan bir cihazı satın almadan önce güvenlik protokollerini soruşturmaları gerektiği hakkında farkındalık yaratmak için böyle bir gösteri organize etti.

Nesnelerin interneti ile birlikte çoğu cihaz internete bağlanabiliyor ve gelecekte neredeyse günlük kullanılan bütün cihazların internete bağlanma ihtimali bulunuyor. Bu cihazlar, eksik güvenlik önemleri nedeniyle insanları oldukça güvenliksiz bir hale getiriyor.

Kaspersky Lab'ın global araştırma ve analiz ekibinde kıdemli güvenlik araştırmacısı olan Maher Yamout, şirketlerin cihazları müşterilerle bir an önce buluşturmak için güvenlik önlemlerini yeterince dikkate almadığını söylüyor. Bu durumun hackerların işini kolaylaştırdığını ve özel hayatın ihlaline zemin hazırladığını belirtiyor.

Reuben ise uçağı hacklemeyi başarmasının 10 dakikayı aşmadığını, ardından tam kontrolü eline alabildiğini ve bunun diğer internete bağlanan cihazlar da göz önüne alındığında insanların büyük tehdit altında olduğunu söylüyor. Siber güvenliğin yeniden inşa edilmesi ve üreticilerin bu konuya daha fazla önem vermeleri gerektiğini belirtiyor.

Drone'lar her gün milyonlarca kişinin kullandığı internete bağlanan cihazlardan sadece bir tanesi. Verilere göre dünyada internete bağlanan yaklaşık 7 milyar cihaz bulunuyor. Kaspersky Lab'ın gerçekleştirdiği eylem, potansiyel tehlikeler hakkında farkındalık yaratmak için önemli. Bu doğrultuda hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için daha dikkatli ve özverili olmaları gerekiyor.