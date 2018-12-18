13 Yaşındaki ABD'li Mucit Yüksek Verimli Güneş Paneli Üretti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 yaşındaki orta okul öğrencisi Georgia Hutchinson, Güneş'in nerede olduğunu tespit edebilen bir güneş paneli icat etti. 13 yaşındaki mucit kız, 25.000 dolar ile ödüllendirildi.

Kaliforniya'da orta okul öğrencileri için düzenlenen bir bilim yarışmasında birinci olan Georgia Hutchinson'ın buluşu, dünya çapında ses getirdi. Yarışmada başarılı görülen 30 öğrenciye toplamda 100.000 $ ödül dağıtıldı. Birincilik ödülünü kazanan Hutchinson'a ise 25.000 $ ödül verildi. Bilim yarışmasını düzenleyen vakıf, aynı zamanda Hutchinson'ın okuluna da 1000 $ ödül verdi.

Hutchinson'ın icadı, çift eksenli bir Güneş takip cihazını kullanarak Güneş'in anlık konumunu takip ediyor ve panele gelen ışığın verimliliğini arttırıyor. Hutchinson'ın icadını bu kadar önemli kılan ise Güneş'in konumunu belirlemek için pahalı sensörler kullanmak yerine, internetten aldığı veriler ile Güneş'in konumunu belirleyip en yüksek enerjiyi üretmeyi sağlayacak bir bilgisayar programı kullanması.

Hutchinson, projeyi yaparken amacının güneş panellerini daha verimli hale getirerek insanları güneş enerjisi kullanmaya teşvik etmek olduğunu açıkladı. Hutchinson, iklim değişikliğinin kötü etkilerini ve karbon ayak izimizi azaltmak istiyorsak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini ve güneş enerjisinin en iyi çözüm olduğunu belirtti.

ABD vatandaşı mucit, projenin çıkış noktasının ise Kasım ayının başında 86 kişinin öldüğü yangın olduğunu ve bu tarz doğa olaylarının doğal dengenin bozulmasından dolayı yaşandığını söyledi. Hutchinson, ürünün patentini almak için bir avukatla beraber çalıştığını ve kazandığı ödülü kendi eğitimi için kullanacağını belirtti.

Yapılan testlerde, elde edilen elektrik enerjisinin, Hutchinson'ın bilgisayar programının tahmin ettiği enerjinin neredeyse %95'i olduğu gözlemlendi.

Yarışmayı düzenleyen vakfın başkanı Maya Ajmera, orta okul düzeyindeki yarışmaları desteklediklerini çünkü bu dönemin öğrencilik hayatının bu tarz projeler için en önemli dönemi olduğunun altını çizdi.

Hutchinson, elde ettiği başarının ardından yarışmanın ülke çapında düzenlenecek son turu için Washington'a gitti. Hutchinson, genellikle kodlama derslerinde ve bu tarz çalışmaların yapıldığı etkinliklerde çalışan kız sayısının çok az olduğunu, fakat final etabı için gittiği Washington'da kendi gibi birçok kız arkadaşı ile tanışacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Okulunda kızların bu tarz faaliyetlerde bulunabilmesi için yalnızca kızlardan oluşan bir kodlama kulüp kuran genç mucit, bu faaliyetleri yalnızca erkeklerin değil kızların da yapabileceğini göstermek istediğini söyledi.