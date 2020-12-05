13 Yıldır Engelliler İçin Kapak Toplayan Dede ve Torun

Bundan 13 yıl önce küçük bir rekabetle başlayan kapak toplama serüveni, Eskişehir'deki dede ve torunun bugüne kadar 329 tekerlekli sandalye dağıtmasını sağladı. Gelin, dede ve torunun ARTBASE Film'in hazırladığı belgeseli sizlerle paylaşalım.

Günümüzde sahip olduğu bir engelden dolayı tekerlikli sandalyeye bağlı olan on binlerce insan bulunuyor. Ancak pek çok engellinin maddi imkânı bir tekerlekli sandalye almaya yetmiyor. İşte bu durum da bir dede ve torunun bundan tam 13 yıl önce yüzlerce kişiye fayda sağlayacak bir proje başlatmasına neden oluyor.

Eskişehir'de Halid Aydoğan ve Melike Sarıtaş, bundan 13 yıl önce yaşadıkları ufak bir olay sonucunda 'Dedetorun Mavikapak' projesine girişiyorlar. Proje, Melike'nin öğretmeninin sınıfını plastik kapak kampanyasına destek olmaya çağırmasıyla başladı. Küçük yaştaki Melike ve sınıf arkadaşları en fazla kapağı toplamak için birbirleriyle yarışıyorlardı.

Dede ve torunun hikâyesi:

Melike, topladığı 485 kapağa rağmen grup olarak 500 kapak toplayan arkadaşlarının gerisinde kalmış ve bu nedenle dedesine ağlamıştı. İşte bu ağlama, dede Halid Aydoğan'ın kızını okulda dahi birinci yapmaya uğraşmasıyla sonuçlandı. Bu uğraş, 30 bin kapağın toplanması ve kendilerine bir arabanın verilmesiyle sonuçlandı.

Dede ve torun, kazandıkları ilk arabayı 5 yaşındaki bir çocuğa vermişlerdi. Bu çocuğun içinde bulunduğu mağduriyet dede ve torunun projesine hız kesmeden devam etmelerini sağladı. Dede ve torun, bugüne dek toplamda 329 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmakta aracı oldu.

Dede ve torunun başlattığı bu proje pek çok kişinin de desteğiyle hayatta kalıyor. Kargo yoluyla gönderilen kapaklar dede ve torun tarafından teslim alınıyor. Ardından ikili, bu kapakları boyutlarına ve renklerine göre ayrıştırmaya başlıyor. Daha sonra kapaklar bir kırım fabrikasına veriliyor, kapakların ücreti de anlaşmalı bir şirkete gidiyor ve toplu şekilde sandalye alınıyor.

Dede ve torunun 13 yıllık serüvenini kendi ağızlarından dinlemek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Kendilerine Instagram üzerinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacınız veya ihtiyacı olan bir tanıdığınız varsa kendilerine ulaşarak gerekli bilgilerinizi iletebilirsiniz.

Maddi imkânı olmayan ve tekerlekli sandalyeye muhtaç olan kişilere yardım etmek için aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin de plastik kapak projesine destek olabilirsiniz. Kullandığınız şişelerin kapaklarını biriktirerek hem çevreye hem de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilirsiniz.