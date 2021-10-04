Çok büyük paraların döndüğü NFT dünyasında yeni bir rekor satış gerçekleşti. Akira isimli satıcı, daha önce 130 dolara aldığı NFT'yi 6.9 Milyon dolara sattı.

NFT aleminde bir rekor daha kırıldı. Art Blocks io’ya ait bir eser, tam olarak 2100 Etherum’a satıldı. EHT’nin satışın olduğu andaki değeri esas alındığında bu, çok kısa bir süre önce 130 dolara NTF olarak satılan Ringers 109 numaralı ürünün fiyatının 6.9 milyonun üzerine çıktığı anlamına geliyor. Yani satışı yapan Akira isim kullanıcı, mart ayında 0,1 Ethereum’a satın almış olduğu Ringers 109’u, yaklaşık 50 bin kat kârla satmış oluyor.

Opensea’deki rumuzu 55FAF0 olan ve adı bilinmeyen alıcının, daha önce Ringers serisinden başka eserler de satın aldığı biliniyor.

NFT nedir ve nasıl kullanılır?

Her birinin eşsiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu sebeple de birbirlerinin yerine geçemediği, blok zinciri (blockchain) olarak bilinen dijital defterdeki veri birimleri olan değiştirilemez token, yani NFT; bir tweet, tablo, resim, anı, futbolcu kartı ve benzeri dijital dosyalardan herhangi biri olabiliyor. Bu dijital dosyalar sonsuz olarak tekrar tekrar üretilebiliyor; ancak dosyaları temsil eden NFT’ler blok zincirde izlenerek alıcılara sahiplik kanıtı sağlıyor. Flow, Ethereum, Bitcoin Cash gibi yaygın olarak kullanılan blok zincirlerin, NFT kullanımlarını tanımlamak adına kendi token standartları bulunuyor.

Bitcoin ve birçok hizmet belirteci ve ağ gibi kripto para birimlerinin aksine karşılıklı olarak değiştirilemeyen NFT’ler; ilgili dosyaların OpenSea, KnownOrigin ve Rarible benzeri NFT açık artırma pazarına yüklenmesi ve ardından da satışa çıkmasıyla dolaşıma giriyor. Böylece, dijital deftere kaydedilen dosyanın, kripto ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT kopyası oluşmuş oluyor. Herhangi bir eseri temsilen satılan NFT’nin telif hakları ise sanatçıda kalabiliyor ve sanatçı dilerse aynı eserin daha fazla NFT’sini de satabiliyor.