Bilet gelirleri TEGV'in Yeni Dünya projesine bağışlanacak olan 14. Finans Kongresi, 28-29 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek 14. Finans Kongresi; katılımcılara finans dünyasını yakından tanıtmayı, global ve ulusal şirketlerin CFO'ları ve Türkiye'nin önde gelen finans uzmanlarının tecrübelerini dinleme ve birebir tanışma imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Bu yılki teması “Ekonomik Düzen İçerisinde Yeni Bir Aktör: Koronavirüs” olan etkinlik, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 11:00’de başlayacak beşer oturumdan oluşacak ve tüm oturumlar arası 15 dakikalık molalar olacak.

Etkinliğin temasını da belirleyen koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 14. Finans Kongresi için ön bilet fiyatı 20 TL olarak belirlenmiş durumda. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz biletlerden elde edilecek tüm gelirler, TEGV'in eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Yeni Dünya projesine bağışlanacak.