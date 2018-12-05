14 Milyar Yılda Sadece 1 Saniye Geri Kalan Saat Geliştirildi

Colorado'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, dünyanın gelmiş geçmiş en hassas saatini geliştirmeyi başardı.

Yemek yaparken, okula yetişmeye çalışırken, sınavda, bir şampiyonluk maçının son anlarında... İnsanın zamana karşı yarışı hiç bitmiyor. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, insanoğlunun zamanla olan savaşında tam 14 milyar yıl sonra sadece 1 saniye geri kalacak bir saat geliştirdi.

Enstitü bünyesinde fizik alanında çalışmalar geliştiren Andrew Ludlow, birkaç yıldır 'optik saat' adında bir atomik saat geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Günümüzde tasarlanan birçok atomik saatten oldukça farklı bir sistemle çalışan optik saatin, tam 18 hanelik bir hassasiyetle çalıştığını belirtti.

Bunu basitçe şöyle izah edebiliriz: Herhangi bir saat, salise bazında 100 kere tikleyerek 1 saniyeye ulaşıyorsa, bu atomik saat 1 saniyeyi en az 1.000.000.000.000.000 (katrilyon) kez tikleyerek hesaplıyor. Bu sayede saat, atomik farklılıklar sayesinde tam 14 milyar yıl sonra sadece bir saniye geri kalmış olacak.