Fortnite Bağımlısı Çocuk Annesine Saldırarak Hastanelik Etti

14 yaşındaki Fortnite Bağımlısı Logan, PS4’ünü elinden almak isteyen annesine saldırarak, annesinin beyin sarsıntısı geçirmesine sebep oldu.

Son dönemin en popüler battle royale oyunu haline gelerek PUBG’yi sollayan Fortnite, ne kadar çok sevilen bir oyun olsa da her popüler online oyun gibi negatif anlamda bağımlılık yaratabiliyor.

Fortnite’a gereğinden fazla bir şekilde bağlanan Avustralyalı 14 yaşındaki çocuk Logan Hodge, zamanın büyük bir çoğunluğunu PS4’ünde Fortnite oynayarak geçirmeyi tercih ediyordu. Bu gidişatın kötü olduğunu fark eden anne Britta Hodge, bir zamanlar sportif ve sosyal olan oğlundaki değişimlere dur demek için bir dizi kural koymaya karar verdi.

Kurala göre Logan, öğlen saat 4’e kadar oyunun başında istediği gibi vakit geçirecek, daha sonrasında cihazını annesine teslim edecekti. Koyulan kurala karşı dik başlı bir tutum sergileyen Logan, PS4’ünü almak isteyen annesine saldırmayı seçti. Geçirdiği sinir kriziyle annesine kafa atan çocuk, annesinin beyin sarsıntısı geçirmesine sebep oldu. Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen anne, çareyi eve polis çağırmakta buldu.

Oyun bağımlılığı Call of Duty, Minecraft, Destiny ve Ark ile başlayan 14 yaşındaki çocuk, zaman içerisinde kontrol edilemez bir bağımlılığa sahip oldu. Pek tabii “oyunculuk” kültürü konusunda kendini yetiştirememiş bilinçsiz bir çocuğun davranışını tüm oyunseverlere ve çocuklara mal etmek abes bir davranış olacaktır.

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