14 Yaşındaki İtalyan Çocuğun Ölümünde 'Bayılma Oyunu' Şüphesi

İtalya'nın Milano kentinde 6 Eylül'de ölü bulunan 14 yaşındaki bir çocuğun, 'boğulma oyunu' veya 'bayılma oyunu' denilen bir 'oyun' yüzünden yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.

Odasında asılı halde bulunan Igor Maj adlı çocuğun intihar gibi görünen ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, bilgisayar ve cep telefonunun incelenmesi neticesinde, 'bayılma oyunu' ile alakalı internet sitelerine girdiği tespit edildi.

Bayılma oyunu (blackout game) ya da boğulma oyunu (choking game) olarak bilinen bu oyunu oynayanların bir süreliğine nefes almayarak kendinden geçmeyi amaçladıkları ifade ediliyor. Oyuna katılanlar, ikinci bir insanın yardımıyla veya kemer, halat, kablo vb. malzemelerle boğazlarına baskı uygulayarak beyne oksijen akışını bir süreliğine durduruyor. Oyunun aşamaları ilerledikçe, bu süre artırılıyor.

Oyuncuların, uyuşturucu etkisine benzer bir durumu herhangi bir yasa dışı madde kullanmadan yaşamayı hedeflediği söyleniyor. Fakat çoğu çocuk ve gencin, bu eylemin ölümcül olabileceğinin veya beyinde ciddi hasar bırakabileceğinin farkında olmadığı düşünülüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'da hayatını kaybeden çocuk, bayılıp daha sonra geri ayılmanın amaçlandığı 5. aşamaya gelmişti.

Öte yandan, intihara teşvik suçlamasıyla soruşturma başlatan savcılık, Igor Maj'ın bu oyunla ilgili olarak girdiği sitelere erişim engeli getirdi. Savcılık ayrıca, çocuğun bu oyuna zorlanmış olabileceği olasılığını da değerlendiriyor.