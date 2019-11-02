Duyduğunuzda Kulağınıza Kurgu Gibi Gelecek 15 Tuhaf Bilgi

Bilgi çağı olan günümüzde ilgimiz çekecek birçok bilgiyi farklı kaynaklardan kolayca edinebiliyoruz. Eğer siz de tuhaf ve ilginç bilgilere ilgi duyanlardansanız bu yazımız tam size göre.

21.yy’dayız, bilgi çağındayız, bilgiyi edinmek artık çok kolay. Ulaşılabilecek sınırsız kitap, izlenebilecek sayısız belgesel var. Bilgi kaynağının bu kadar çok olduğu bir dönemde dahi bizi şaşırtacak ilginç ve tuhaf bilgiler bulunabiliyor.

Kopenhag’da bir infografik ajansı olan Ferdio, Factourism adında bir projeye girişiyor ve bu proje kapsamında her gün 'ufku iki katına çıkaran' bilgiler paylaşıyor. Eğer ki siz de bu tarz bilgileri seviyorsanız bu listeden çok daha fazla keyif alacaksınız.

Selfie, köpek balıklarından daha fazla insan öldürüyor

2015 yılında selfie’ye bağlı gerçekleşen olaylar neticesinde 12 kişi hayatını kaybetti, köpek balıkları ise 8 insanın ölümüne sebep oldu.

Tyrannousaurus Rex ile bizim aramızdaki zaman farkı, Tyrannousaurus Rex ile Stegosaurus arasındaki zaman farkından daha kısa

Stegosaurus ve akrabaları (Allosaurus, Apatosaurus vb.), 155 ile 145 milyon yıl öncesinde yaşadı. T-Rex ise 67 milyon yıl önce oluştu. Yani Stegosaurus ile T-Rex arasında 83 milyon yıl bulunuyor. Dünyanın jeolojik tarihinde günümüz dönemi Senozoyik olarak geçiyor ve 66 milyon yıl önce başladı.

Günümüzdeki uçaklar, geçmiştekilere göre daha yavaş uçuyor

Yakıt fiyatları, günümüzde geçmişe göre daha pahalı ve havayolu şirketleri de tasarruf yapabilmek için geçmişse göre daha yavaş uçuyor.

Ev temizlemek, sağlığınıza bir paket sigara içmek kadar zarar veriyor

Ev deterjanlarının içerisindeki kimyasalları solumak astım hastalığı ihtimalini %43 artırıyor.

Steve Jobs, Apple ismini telefon rehberinde Atari’den önce geldiği için seçti

Apple isminin nasıl konulduğuyla ilgili bazı hikâyeler bulunuyor. Bu hikâyeler arasından en gerçekçi olanı ise Steve Jobs ve Steve Wozniak arabada giderken Jobs, “Bir isim buldum: Apple Computer” diyor. İkili farklı isimler bulmak için uğraşsa da bulamıyorlar. Jobs daha sonra “Ayrıca Atari’de çalıştığımı hatırladım. Bu isim, telefon rehberinde bizi Atari’den öne koyuyordu” dedi.

İsimleriyle çağrılan inekler, ismi olmayan ineklere göre yılda 258 litre daha fazla süt veriyor

Araştırmalara göre ismi olan ve bu isimle çağrılan inekler daha rahat hissediyorlar. Stres hormonu ise süt üretimini azaltıyor.

Bir kalem 56 km’lik bir çizgi çizebilir

Ortalama bir kalem 56 km’lik bir çizgi çizebilir ya da 45 bin kelime yazabilir.

Tavşanlar, yırtıcıların dışkılarından, ölen diğer tavşanların kokusunu alabilir

Avrupa’daki tavşanlar, 30 farklı yırtıcının avı konumunda bulunuyor. Dolayısıyla adaptasyon ve hayatta kalma için farklı yollar geliştirmiş olmaları gayet normal. Tavşanların, yırtıcıların dışkılarında, avlanmış olan diğer tavşanların kokularını alabilmeleri yırtıcıların olduğu alanlardan uzak durma şansı veriyor.

12 arının hayatları boyunca yaptıkları bal, bir çay kaşığı kadardır

Ortalama dört, beş aylık bir ömre sahip olan ortalama bir arı, bir çay kaşığının 1/12’si kadar bal üretebiliyor.

Birçok insan sıcak ve soğuk su arasındaki farkı akarken fark edebiliyor

İnsanların %96’sı, sıcak su ve soğuk arasındaki farkı kulaklarıyla duyarak fark edebiliyor. Ses tasarımı üzerine uzmanlaşmış olan Condiment Junkie’nin vardığı bu sonucu test etmek ve %96’lık dilimin içerisinde olup olmadığınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Altını yiyebilirsiniz

Herhangi bir sorun yaşamadan bir porsiyon 24 karat saf altını yiyebilirsiniz. Saf altın, sindirim sisteminden geçer ve absorbe edilmez.

Hepimizin içerisinde 0,2 gram altın var

70 kilogramlık bir insanda 0,2 gram altın bulunmaktadır.

Yüksek çözünürlük sayesinde köpekler de tıpkı insanlar gibi TV izleyebiliyor

İnsan gözü için 50 Hz’den hızlı ortaya çıkan görseller, aralıksız bir görüntü olarak algılanabiliyor, bu hız köpeklerde ise 75 Hz. Yani köpekler, eski ve düşük çözünürlükteki televizyonlarda oynayan görüntüleri “gerçekçi” bulmuyordu.

O kadar çok elma türü vardır ki her gün bir tanesini yeseniz bile hepsini denemeniz 20 yıl sürer

Dünyada, bilinen 7.500’den fazla elma türü bulunuyor. 20 yıl ise 7.300 günden oluşuyor. Dolayısıyla 20 yıldan da fazla sürer demek daha doğru olur.

2.500 yıl önce Çin’de insanlar bıçağı, para olarak kullanıyordu

Milattan önce 600 ile 200 yıl öncesinde Çin’de bronz bıçaklar para yerine geçiyordu.