Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını açıkladı. İlkokul öğrencileriyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını belirten Selçuk, şubat ayında öğretmenlere aşı uygulamasına başlanacağını dile getirdi.

Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat’ta, diğer okulların da 1 Mart tarihinde açılacağını belirtti. Yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitime geçiş sürecine dair yeni detaylar paylaşmaya başladı.

15 Şubat’ta köy okullarının ve tüm bağımsız anaokullarının açılacağını dile getiren Selçuk, öğrenci katılımlarının veli kararında olacağını, kısıtlama ve sokağa çıkma yasağında öğrencilerin izinli sayılacağını dile getirdi. Bakan, aynı zamanda yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlere aşı uygulamasının başlayacağını açıkladı.

İlkokullarda haftanın iki günü yüz yüze eğitim yapılacak

Türkiye’nin uzaktan öğrenim sürecinde diğer ülkelerden çok daha önde olduğunu belirten Selçuk, bu duruma karşı sabır gösteren velilere ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Pazartesi günü, seyreltilmiş eğitim kapsamında köy okullarında bulunan ilköğretim öğrencileriyle haftanın 2 günü yüz yüze eğitime başlanacak.

1 Mart Pazartesi günü ise sınav dönemindeki öğrenciler, tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görmeye başlayacak. Çocuklarının okula gidip gitmemesi velilerin kararında olurken, yüz yüze yerine uzaktan eğitimi tercih eden öğrencilerin devamsızlık hakları gitmeyecek.

Şubat ayında yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlere aşı uygulanacak

Yüz yüz eğitime başlayacak öğretmenlere aşı uygulaması yapılacağını dile getiren Bakan Selçuk, şu sözleri dile getirdi; "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içinde aşı planlaması yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte farklı sınıf düzeylerinde il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması kararları alınabilecektir. Alınan kararın başarıya ulaşabilmesi ve öğrencilerimizin tamamının yüz yüze eğitime geçebilmesi, salgının seyrinin düşüşüne bağlı.”