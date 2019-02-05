15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?

Mark Zuckerberg'in 5 Şubat 2004'te kurduğu Facebook, tıpkı zaman ve insanlar gibi değişime uğradı. Geçen onca senenin ardından, ilk ismi "The Face Book" olan site, daha sonra Facebook halini aldı ve dünyanın en çok konuşulan, hakkında en çok haber yazılan sosyal medya platformu olmayı başardı.
Dilerseniz Facebook üzerinden yapacağımız zaman yolculuğuna başlayalım. Bakalım nereden nereye gelmişiz...
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Giriş Sayfası - 15 Yıl Önce
15 Yıl Önce Facebook
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Kayıt Sayfası - 15 Yıl Önce