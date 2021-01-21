İçi PlayStation modelleriyle dolu kocaman bir kutu, internet üzerinden satışa sunuldu. Yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki kutunun içinde 150 civarında konsol bulunuyor. Bunca konsolun nasıl toplandığı bilinmezken aynı satıcı, benzer bir kutunun içini de kumanda dolu şekilde satıyor.

İnternet, ucu bucağı olmayan bir mecra. Bugün internet sayesinde, aradığımız herhangi bir şeye sadece birkaç saniye içerisinde ulaşabiliyoruz. Ancak kimi zaman, herhangi bir şeyi ararken hiç beklenilmeyen bir sonuçla da karşılaşılabiliyor. İşte bu haberimizde, sizlere böyle bir olaydan bahsedeceğiz. Bir Twitter kullanıcısı, internette satışa sunulmuş olan bir kutu dolusu PlayStation konsolu buldu. Kutu içerisinde PlayStation'ın hemen her modelini görmek mümkündü.

İnternette "ShopGoodWill" olarak isimlendirilen bir satış platformu var. işte Goodwill Goblin de bu internet sitesinde gezerken, içi PlayStation konsolu dolu kutunun satışa sunulduğunu gördü. Kutunun içinde kaç adet PlayStation olduğu bilinmiyordu ancak söz konusu ürünün satıcısı, bu kutunun toplam ağırlığının 450 kilogram civarında olduğunu yazmıştı. Bir konsolun yaklaşık 3 kilogram ağırlığında olduğunu kabul edersek, kutu içerisinde 150 civarında konsol bulunduğunu söyleyebiliriz.

İşte içi PlayStation konsolları ile dolu olan o kutu

Satış yapan kişi, konsolların ne durumda olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmıyor. Haliyle bu konsolların çalışıp çalışmadığını ya da tamir edilmesi gerektiğine dair en ufak bir bilgi sahibi değiliz. Ayrıca bunca konsolun nereden toplandığı da tam olarak belli değil. Ancak dileyen tüketiciler, bu kutuya en az 800 dolar karşılığında sahip olabiliyorlar. Açık artırmaya açılan kutu, en yüksek teklifi veren kişiye satılmış olacak.

İçinde tıka basa PlayStation olan bir kutunun satışa sunulmuş olması gerçekten dikkat çekici. Ancak aynı satıcı, bundan daha da ilginç olan bir şey daha satıyor. Yine aynı büyüklükte bir kutunun içini konsol, atari ve PC'ler için kullanılan kumandalarla dolduran satıcı, bu kutunun ağırlığının ise 305 kilogram olduğunu belirtiyor. Tıpkı PlayStation'larla dolu kutuda olduğu gibi bu kutuyu da açık artırmayla satacak olan kişi, içinde sayısız kumanda bulunan kutuya en az 650 dolar dolar istiyor. Şimdi sizlere, içi kumandayla dolu olan o kutuyu göstereceğiz ancak eğer karmaşık kablolar ve genel olarak karmaşık görüntüler sizi rahatsız ediyorsa, görüntüye bakmamanızı tavsiye ederiz...