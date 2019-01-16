16 Yaşındaki Kız, Telefonunu Alan Babasını Polise İhbar Etti

ABD'nin Ohio eyaletinde, daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız, babasını 'telefonunu çaldığı' gerekçesiyle polise ihbar etti.

Geçtiğimiz eylül ayında, ABD'de bir kadın telefon hırsızlığı ile suçlanarak sürecin sonunda beraat etmişti. Boşandığı eski kocası tarafından, kızının telefonunu çaldığı iddia edilen kadının, Noel hediyesi olarak alınan telefona el koyarak kızını cezalandırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de benzer bir olay Ohio eyaletinde yaşandı.

12 Ocak günü 911 aracılığı ile bir ihbar alan polis yetkilileri, ihbarın yapıldığı South Euclid civarındaki eve intikal etti. Hırsızlık ihbarı ile olay yerine gelen polisler, ihbarı yapanın 16 yaşındaki genç bir kız olduğunu öğrendi. İhbarın sebebi ise babanın, kızını cezalandırmak için telefona el koymasıydı.

Polis yetkilileri, asılsız ihbar nedeniyle kıza herhangi bir yaptığımda bulunmazken, cep telefonu sahibi olmasının bir hak değil ayrıcalık olduğunu belirterek baba hakkında herhangi bir dava açtırmadı. Genç kıza, telefonunu geri almak istiyorsa babasının kurallarına uyması yönünde telkinde bulunan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.