Kapı Kollarına Dokunmadan Kapı Açmayı Sağlayacak Araç

16 yaşındaki lise öğrencisi Ethan Gotian, koronavirüsün yayılmasını önlemek için yeni bir araç tasarladı. Gotian'ın Handler Helper adını verdiği tasarım, kapıların avuç içiyle değil ön kolla açılmasını sağlıyor.

Koronavirüs salgını ilk yayılmaya başladığı günlerde gün içerisinde birçok kişinin temas ettiği yerlere dokunulmaması gerektiği, dokunulduysa da ellerin iyice yıkanması gerektiği gibi uyarılar sık sık yapılmıştı. İnsanların toplu bulunduğu alanlarda en çok temas ettiği şeylerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki kapı kolları oluyor.

İnsanlar, kapı kollarına temas ettikten sonra ellerini yüzlerine götürebiliyor ki bu da virüsün vücudumuza girmesi için bir davetiye çıkarıyor. 16 yaşındaki Ethan Gotian, bu sorunun çözümü için "Handle Helper" adını verdiği kapı kolunu geliştirdi. Handle Helper, insanların kapıları elleriyle değil ön kollarıyla açmasını sağlıyor.

16 yaşındaki gencin geliştirdiği kapı kolu

(Ethan Gotian)

Ethan Gotian'ın tasarladığı bu Handle Helper, standart 3 boyutlu yazıcılarda 2 dolar gibi bir fiyata mâl edilebiliyor. Öğretmeninin derste başlattığı bir tartışma sonrasında bu konu hakkında düşünmeye başlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, avuç içi kullanılmadan kapıların nasıl açılabileceği üzerine düşündüğünü ve ilk olarak ayakla kullanılabilecek bir şeyler araştırdığını söylüyor.

Yaptığı araştırmalar sonrasında ön kol ile açılacak bir cihaz üzerinde çalışmaya karar veren Ethan, birkaç deneme sonrasında Handler Helper'ı tasarlıyor. Her türlü kapı koluna tutunabilen Handle Helper'ın standart ev tipi 3 boyutlu yazıcıda basılması da yaklaşık 2 saat sürüyor.

Ethan, geliştirdiği aletteki kıvrımlı levha kısmının sadece normal plastikten değil bakır aşılamalı plastikten olduğunu söylüyor. 16 yaşındaki genç, bakır aşılamalı plastik kullanmasının sebebinin ise anti mikrobiyel özellik kazandırıyor olmasından kaynaklandığını dile getiriyor. Ethan, ayrıca geliştirdiği Handler Helper'ın açık kaynak bir sürümünü oluşturduğunu da belirtiyor.