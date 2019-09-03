Bir Genç, ‘Abur Cubur’ Yemekten Kör ve Sağıır Oldu

İngiltere’de beslenmesini yalnızca abur cubur üzerinden gerçekleştiren bir genç, görme ve işitme yeteneklerini kaybetti. Gencin durumu raporlara da yansıdı.

Abur cubur söz konusu olduğunda herkesin aklına gelen ilk tehlikeler obezite, diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları oluyor. İngiltere’de rapor edilen bir vaka ise bu şekilde beslenmenin başka olumsuz etkilerinin de olabileceğini gösteriyor.

İngiltere’de yayınlanan bir raporda iç hastalıkları vakaları derlendi. Bu raporda yer verilen bir vakada 17 yaşındaki bir gencin, sürekli abur cubur ile beslenmekten dolayı görme ve işitme kaybı yaşadığı belirlendi.

15 yaşında ortaya çıkmaya başlayan semptomlar, gencin beslenme şekliyle ilişkilendirildi. İlk olarak yorgunluk şikayetiyle hastaneye gelen gencin bir sağlık sorunu görünmüyordu. Daha sonra, sürekli abur cubur yemekten kaynaklı olarak gençte vitamin eksikliği olduğunu keşfeden doktorlar, B12 eksikliğinin kansızlığa sebep olduğunu ve gencin yorgunluk sorununun kaynağının da bu olabileceği düşünüldü.

Gencin tedavisinde görev alan Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmeti’nden Dr. Denize Atan, görme kaybında B vitamini ve bakır eksikliğinin neden olduğunu, ayrıca gencin D vitamini eksikliği çektiğini de söyledi.

Fazla abur cubur tüketimi vitamin eksikliğine sebep oluyor

Gencin durumunda görmede ve işitmedeki azalma çok geç fark edilmiş olsa da bu durum, yaşadığı rahatsızlığın görülme sıklığı göz önüne alındığında oldukça normal. Beslenmeye dayalı optik nöropati adlı bu rahatsızlıkta vücut, yetersiz beslenmeden dolayı zarar görüyor ve organlar işlevlerini yitiriyor. Bu vaka genelde gelişmemiş ülkelerde görülüyor. Gelişmiş ülkelerdeki çok az sayıda vakada da sorumlu beslenme şeklinden çok uyuşturucu, alkol ve sigara tüketimi oluyor.

Şu anda körlük yaşayan ve işitme yeteneği de kısıtlı hale gelen genç, çevresindekileri yeme bozukluklarına karşı uyarmayı da ihmal etmiyor.

Gencin beslenme düzeninin patates kızartması, cips, sosis ve beyaz ekmek ile kısıtlı olduğu belirtildi. Dr. Atan bu vakayı meslek hayatında gördüğü, abur cuburdan kaynaklanan en ciddi vaka olarak niteledi.