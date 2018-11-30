Üç hafta önce 170 TL’den 500 TL’ye yükselen ve halk arasında IMEI kayıt harcı olarak bilinen Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı, yılbaşından itibaren 618 tl olacak.

Yurtdışından telefon getirmek, sürekli olmasa da yapılan bir şey. Özellikle üç hafta önce 170 TL’den 500 TL’ye yükselen ve halk arasında IMEI kayıt harcı olarak bilinen Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı, yılbaşından itibaren 618 TL olacak.

Ülkemizde yüksek fiyattan satışa çıkan telefonlar için sık sık “O paraya X’e gider, telefonu oradan alır üstüne de bilmem kaç gün X’i gezerim.” muhabbeti yapılıyor. Son dönemde artan harçlar bu muhabbetin de sonunu getirecek gibi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı % 23.73 olarak belirlendi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren harçlarda uygulanacak olan ücret de bu orana göre artış gösterecek. Yolcu beraberinde getirilen telefon harcı 618.65 TL’yi bulacak. 2012 yılında yürürlüğe giren bu harçtaki artış yedi yılda altı kat olmuş olacak.