ABD’de bir adam, corona virüsü salgınının ortaya çıkmasından sonra 17.700 şişe el dezenfektanı satın aldı. Daha sonra yüksek fiyatla satmak isteyen adam soruşturmaya konu olmasından sonra el dezenfektanlarını sadece bağışlayabilecek koşullara sahip durumda.

İnsanlar corona virüsü salgınından korunmak için dezenfektan malzemeler ve maskelere ulaşmaya çalışıyor. Ancak fırsatçılar, daha salgın haberi ortaya çıktığında bu malzemeleri stokladıkları için insanlar malzemelere ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. ABD’nin Tennessee eyaletinde benzer bir olay, açılan soruşturma sonrasında haber oldu.

Tennessee’deki Noah Colvin, corona virüsü salgını haberlerinin ortaya çıkmasının ardından 17.700 şişe el dezenfektanı satın alarak bir depoya yerleştirdi. Colvin, Amazon’un virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıları engelleme girişimlerinden önce bu el dezenfektanlarının 300 tanesini sattı.

Ancak çıkan haberler sonrasında Amazon ve eBay, Colvin’in Amazon’daki dükkanlarını kapattı. Dezenfektanları depoladığı şirket ise deposunu boşaltmasını istedi ve Tennessee başsavcılığı adam hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz cumartesi günü New York Times’da yapılan haberle beraberde insanlar Colvin’in durumundan haberdar oldular. Binlerce şişe el dezenfektanını stokladığı anlaşılan adama öfke dolu binlerce mesaj yağdı.

Colvin’in New York Times’la paylaştığı mesajlarda insanların öfkesi görülebiliyor. Colvin’e gönderilen mesajlar ağır eleştirilerden ölüm tehditlerine kadar ulaşıyor. Öfkeli insanlardan biri, geçtiğimiz cumartesi akşamı geç saatlerde Colvin’in kapısına kadar geldi.

Ortaya çıkan haberlerden sonra pazar günü bir röportaj veren Noah Colvin, yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu söyledi. Colvin, dezenfektanları almaya karar verdiğinde bu malzemelerin stokları ile ilgili sorun yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Olayla ilgili Tennessee başsavcılığında yapılan açıklamada, “İstisnai ihtiyaçların olduğu bu zamanda fiyatların fahiş düzeye çekilmesine tahammül edemeyiz. Bunu durdurmak için agresif adımlar atacağız” dendi.

Corona virüsü salgını sonrasında olağanüstü hal ilan edilen Tennessee’deki yasalar gıda ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere birçok ürünün aşırı derecede zamlanmasını yasaklıyor. 12 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hal ile beraber eyalette bu yasa uygulanmaya başladı.

Noah Colvin, olağanüstü hal ilan edilmeden önce bütün ürünleri satıştan kaldırdığını ve o tarihten bu yana satış yapmadığını söyledi. Ancak Tennessee başsavcılığı sözcüsü 12 Mart’tan sonra satış yapmamış olsa dahi Noah Colvin ve kardeşinin soruşturulacağını açıkladı.