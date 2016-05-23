18 Yaşındaki Gencin, Çocuklar İçin Geliştirdiği Uygulamalar

Webtekno’nun yeni yazı dizisi Genç Mucitler’in bugünkü konuğu, 18 yaşındaki Enes Eray. Şu anda üniversiteye hazırlanan Enes, yazılım konusunda pek çok olgun projeye sahip. Geliştirdiği Minogram isimli uygulamasıyla çocukların, teknoloji sayesinde daha kolay öğrenmesini sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki üretken gençleri konuk ettiğimiz Genç Mucitler yazı dizisinin bugünkü köşesini, kendisini öğrenmeye adayan binlerce gencimizden birisi olan, Enes Eray’a ayırıyoruz. Ankara'da yaşayan Enes, henüz 18 yaşında olmasına rağmen kendi deyimiyle bilgiyi “sünger gibi çeken” birisi. Bunu yaptığı projelerle de başarılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Çocukların sadece yazılı soyut bilgilerle değil, somut şeylerle daha kolay öğrendiğini söyleyen Enes, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin bir çözüm olabileceğini düşünmüş. Temel çıkış noktası ise bilgiyi görselleştirmek üzere bir uygulama geliştirmek olmuş, Minogram ise bu şekilde ortaya çıkmış.

Aşağıdaki videolarda, Enes’in goril ve fil gibi hayvanları uygulamasıyla görselleştirdiğini görüyoruz:

Enes’in gerçekleştirdiği bir diğer proje ise Read Everything. Bu uygulama, QR kodlarla çalışan kitapları sesli olarak okuyan bir uygulama. Kullanıcılar telefonlarının kamerasını kullanarak, barkodları okutup ilgili sesli kitaba ulaşabiliyorlar. Hemen aşağıda onun da örneklerini görüyoruz:

Türkiye'de yaşayan binlerce zihni sinir gençlerden yalnızca birisi olan Enes, şu sıralar üniversite sınavına yeniden hazırlanıyor. Öğrencilerin en büyük sorunu olan ders notlarını, MiniKütüphane isimli bir uygulamayla çözmek istiyor.

Üniversiteye başlamadan insanların kendilerini geliştirmeye başlaması gerektiğini söyleyen genç arkadaşımız, bu farkındalığının büyük avantaj sağladığını söylüyor. Enes’in bu yazıya konu olan iki projesi dışında büyük kısmının tamamlanmak üzere olduğu 15 farklı projesi de var. Tüm bunlar için sadece cebindeki akıllı telefonu ve internet bağlantısı ise yeterli gelmiş durumda. Geri kalan tek zorunluluğu ise, zamanını ayırmak olmuş.

Enes’in projelerine göz atmak için internet sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Eğer sizin de projeleriniz varsa, adınızı Türkiye’ye duyurmak, projelerinizden herkesi haberdar etmek istiyorsanız, Genç Mucitler serimize yayın başvurusu yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.