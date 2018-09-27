19 Ekim'de Satışa Çıkacak iPhone XR FCC’den Onay Aldı

Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) onayını alan iPhone XR’ın ön siparişi 19 Ekim’de açılıyor.

FCC onayı olmadan önce sitesinde telefonun şu an için FCC onayı olmadığını ve belki de satılmayacağı ibaresini bulundurmak zorunda olan Apple, onayı aldığı an ibareyi kaldırdı.

iPhone XR’ın ön siparişi 19 Ekim’de başlıyor ve bir hafta sonrasında da mağazalara tedariği bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde cihaz $749’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Fiyatı iPhone Xs ve Xs Max'ten $250 daha az olan iPhone XR tabii ki de Xs ve Xs Max’in sahip olduğu bütün özelliklere sahip değil. OLED ekran yerine LCD kullanılmış olması, paslanmaz çelik yerine alüminyum kasaya sahip olması ve iki arka kamera yerine tek bir kamera kullanılması bu özelliklerden birkaçı.

Buna rağmen iPhone XR, iPhone Xs ve Xs Max’te kullanılan A12 Bionic çipi kullanıyor ve batarya performansının iki cihazdan daha iyi olması bekleniyor. Ayrıca cihaz neredeyse çerçevesiz bir ekrana, Face ID ve kablosuz şarj özelliğine ve Derinlik Denetimi ile gelen Portre Modu’na sahip.

iPhone Xs ve Xs Max ile birçok ortak noktası olan iPhone XR, teknoloji eleştirmenlerine göre daha iyi bir fiyat/performans cihazı. Bu sebeple eleştirmenler Xs ya da Xs Max almak yerine XR’ın beklenmesinin gerekliliğini vurguluyor. Merakla beklenen iPhone XR, üç hafta içinde satışa çıkacak.