19 Yaşındaki Genç, Lego’dan Iron Man Gibi Protez Kol Yaptı

19 yaşındaki biyomühendislik öğrencisi David Agullar, Lego’dan kendine bir protez kol yaptı. Genç, protez kolunu Iron Man’in zırhından esinlenerek isimlendirdi.

İspanya’daki Universitat Internacional de Catalunya’da eğitim gören biyomühendislik öğrencisi David Agullar, sağ kolu ve eli olmadan doğdu. Tek kolla da kendine yetebilen genç adam, ihtiyaç sahibi insanları da düşünerek ucuz robotik uzuvlar yapmaya karar verdi.

“Çocukken diğerlerinin önüne çıkmak beni çok geriyordu çünkü farklıydım, ama bu benim hayallerime inanmamı engellemedi,” diyen genç, “kendimi aynada diğerleri gibi görmek istedim, iki elli olarak.” diyor.

Agullar ilk olarak 2017 yılında sarı ve kırmızı renkli Legoları kullanarak kendine bir protez kol yaptı. Bu kola, Iron Man’in mağarada yaptığı zırha verdiği isim olan MK I ismini verdi. Iron Man’in de ilk zırhı MK I veya Mark I olarak biliniyor.

Yıllar içerisinde kolu geliştiren genç, toplamda dört Lego kol yaptı. Son yaptığı kol ise kırmızı tonlarındaki MK IV oldu.

Agular, üniversiteden mezun olduğunda ucuz protezler üretme hayaline ulaşabilmeyi umuyor. Genç adam internette Hand Solo ismini kullanıyor. Hayallerinden bahsettiğinde bu adama asla ihtimallerden bahsetmeyin.