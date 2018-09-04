Google 19 Yıllık "Kötülük Yapma" Sloganını Neden Değiştirdi?

Yirmi yıl önce bugün kurulan Google, teknoloji adına oldukça büyük adımlar attı. Peki şirketin etik değerleri hala ilk günkü gibi mi?

Bugün 20. yaş gününü kutlayan Google, 4 Eylül 1998’de “kötülük yapma” sloganıyla yola çıktı. Google, son 20 yılda teknoloji alanında büyük bir gelişme ile tarihin ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri oldu. Slogan ise 19 yıl, aynı kaldı.

Şirketin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, sadece internet hakkında fikirleri olan iki üniversite öğrencisiydi. Ortaya çıkaracakları şeyin, dünyanın en değerli firmalarından biri olacağını tabii ki de bilmiyorlardı.

20 yıl boyunca hizmet veren Google, birçok anlamda değişikliklere uğradı. Şirketin ilk yola çıktığından beri sürdürdüğü mottosu “kötülük etmeyin”; şirketin davranış kurallarının önsözünde, bu yılın başlarında “doğru olanı yapmak” ile değiştirildi. Slogan, yıllar önce şirketle birlikte ön plana çıkarılıyor ve şirketin amacı çerçevesinde yoğun bir şekilde kullanılıyordu.

Bazı teknoloji muhabirleri bu değişimin iyi yönde bir güncelleme olduğu kanısındaydı. Diğerleri ise Google’ın sloganı değiştirmedeki zamanlamasını eylemleriyle bağdaştırdı ve etik değerlerden uzaklaşmakla suçladı. Özellikle Google’ın son dönemde ABD askeri girişimi Project Maven’a katılımı oldukça büyük tepki aldı.

Yapay zeka kullanımına yönelik bu girişimin ardından Google, yapay zeka desteğini sağlarken silahlandırma çabalarına katılmadığını belirtti. Şirketin binlerce çalışanı, Google’ın askeri hamlelerini protesto etti ve liderlere seslendi. Facebook, Twitter ve Google üçlüsünde baskılar yaratan Donald Trump, olayı “Muhafazakar kesimler susturuluyor.” olarak yorumladı.

Bunların yanı sıra Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru, Google çalışanlarının ve sansür karşıtlarının tepkilerine neden olmuştu. Bugün ise CEO Sundar Pichai, ne kendisinin ne de şirketinin Rusya'nın seçimlerine müdahale ettikleri yönünde suçlamalar içeren mahkemede ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.

19 yıl boyunca kapitalist dünyaya karşı kötülük yapmayan bir şirket olma gayesiyle çalışan Google için bu durum oldukça zordu. Görünüşe göre bundan sonra Google, kötülük yapmamaya değil, “doğru” olanın ne olduğuna karar vermeye çalışacak.