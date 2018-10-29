Son 6 yılda 800'den fazla üniversite, 10 binden fazla çevrimiçi kurs hizmeti verdi. Son dört yılda ise 190 üniversite, 600'e yakın ücretsiz çevrimiçi kurs yayınlayarak milyonlarca insanın hizmetine sundu.
Bilgisayar Bilimi, Matematik, Programlama, Veri Bilimi, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Tıp, İşletme, Kişisel Gelişim, Mühendislik, Sanat, Tasarım ve Bilim gibi birçok konuda yüzlerce kurs yayınlandı.
Bu kurslara nasıl ulaşacağınız konusunda ise endişelenmeyin çünkü biz bazı kursları sizler için derledik. Haberin sonunda kursların tam listesine de ulaşabilirsiniz.
Programlama
- Oyun geliştirmeye giriş -Harvard Üniversitesi
Mühendislik
- Mobil robot kursu ve tekerlekli robotlar -Northwestern Üniversitesi
Bilgisayar Bilimi
- Kripto paralar ve Bitcoin -Kaliforniya Üniversitesi
Sosyal Bilimler
- Psikolojinin temel kavramları -Tsinghua Üniversitesi
Fen Bilimleri
- Mikrobiyolojiye giriş -Reading Üniversitesi
Sanat ve Tasarım
- Tasarım yoluyla inovasyon -Sydney Üniversitesi
Matematik
- Uygulamalı istatislik -Sunderland Üniversitesi
Beşeri Bilimler
- Spor pazarlaması -Northwestern Üniversitesi
İş ve Ticaret
- Enerji Endüstrisi -Buffalo Üniversitesi
Sağlık ve Tıp
- Kanser ve Beslenme -Wageningen Üniversitesi
Veri Bilimi
- Bilgi görselleştirme -New York Üniversitesi
Eğitim ve Öğretim
- Bilgi sistemleri -New York Eyalet Üniversitesi
Kişisel Gelişim
- Sanal çağ için iletişim stratejileri -Toronto Üniversitesi
Siz de çevrimiçi kurslar sayesinde kendinizi geliştirmek isterseniz buraya tıklayarak kursların tam listesine ulaşabilirsiniz.