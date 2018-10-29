Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler ücretsiz olarak çevrimiçi kurslar sunuyor. Massive Open Online Courses (MOOC) adı verilen bu kurslara internet üzerinden erişmek çok kolay.

Son 6 yılda 800'den fazla üniversite, 10 binden fazla çevrimiçi kurs hizmeti verdi. Son dört yılda ise 190 üniversite, 600'e yakın ücretsiz çevrimiçi kurs yayınlayarak milyonlarca insanın hizmetine sundu.

Bilgisayar Bilimi, Matematik, Programlama, Veri Bilimi, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Tıp, İşletme, Kişisel Gelişim, Mühendislik, Sanat, Tasarım ve Bilim gibi birçok konuda yüzlerce kurs yayınlandı.

Bu kurslara nasıl ulaşacağınız konusunda ise endişelenmeyin çünkü biz bazı kursları sizler için derledik. Haberin sonunda kursların tam listesine de ulaşabilirsiniz.

Programlama

Oyun geliştirmeye giriş -Harvard Üniversitesi

Mühendislik

Mobil robot kursu ve tekerlekli robotlar -Northwestern Üniversitesi

Bilgisayar Bilimi

Kripto paralar ve Bitcoin -Kaliforniya Üniversitesi

Sosyal Bilimler

Psikolojinin temel kavramları -Tsinghua Üniversitesi

Fen Bilimleri

Mikrobiyolojiye giriş -Reading Üniversitesi

Sanat ve Tasarım

Tasarım yoluyla inovasyon -Sydney Üniversitesi

Matematik

Uygulamalı istatislik -Sunderland Üniversitesi

Beşeri Bilimler

Spor pazarlaması -Northwestern Üniversitesi

İş ve Ticaret

Enerji Endüstrisi -Buffalo Üniversitesi

Sağlık ve Tıp

Kanser ve Beslenme -Wageningen Üniversitesi

Veri Bilimi

Bilgi görselleştirme -New York Üniversitesi

Eğitim ve Öğretim

Bilgi sistemleri -New York Eyalet Üniversitesi

Kişisel Gelişim

Sanal çağ için iletişim stratejileri -Toronto Üniversitesi

Siz de çevrimiçi kurslar sayesinde kendinizi geliştirmek isterseniz buraya tıklayarak kursların tam listesine ulaşabilirsiniz.