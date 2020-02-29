1918 İspanyol Gribini Anlatan En Etkileyici Fotoğraflar

Çin’in Wuhan kentinde görüldükten sonra hızla yayılım pek çok kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan Corona virüsü salgını akıllara tarihin en kötü salgını olarak bilinen ve dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan 1918 grip salgınını getiriyor. Birçok araştırmaya konu olan salgının en çarpıcı fotoğraflarını derledik.

50 ila 100 milyon arasında insanın yaşamını yitirmesine sebep olan, dünya nüfusunun üçte birini enfekte eden ve ABD'de şehirleri harap hale getiren İspanyol grip salgını; kolluk kuvvetlerini halka açık toplantıları yasaklamaya, okulları, kiliseleri ve tiyatroları kapatmaya ve hatta cenazeleri dahi durdurmaya zorladı. Çeşitli arşivlerden derlenen fotoğraflar bir salgının yıkımını ve 1918 gribinin dünyayı çok uzun zaman önce nasıl etkilediğini gösteriyor.

Salgını en net anlatan fotoğraflar:

Başlangıçta ‘üç günlük ateş’ adı verilen ve tipik soğuk algınlığı olarak tanımlanan hastalık giderek yayıldı. Oakland Belediye Oditoryumu’nda çekilen bu fotoğraf gönüllü hemşirelerin desteğiyle oditoryumun nasıl hastane haline getirildiğini kanıtlıyor.

Virüsün yayılmasının ve ölü sayısının artmasının ardından enfekte olan kişilerin bakımı için hastane bahçelerinde çadır kamplar kurulmuş durumda. Fotoğraf Brookline’dan.

İlk başlarda ne olduğu anlaşılamayan ve influenza virüsü olduğu ortaya çıkınca doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan virüsün yayılmasını önleyen bir aşı ya da antibiyotik tedavisi henüz bulunamamıştı. Bu sebeple yetkililer karantina ve izolasyon gibi tıbbi olmayan yöntemlere başvurdu. Enfekte olmuş hastaların karantina altına alındığı bir depoyu gösteren bu fotoğraf ise yine ABD’den.

Panik halindeki insanlar ve hızla yayılan virüs yüzünden günlük hayat sırasında maske takmak zorunlu hale getirildi. Yetkililer bir yandan normal yaşamın devamını sağlamak için gerekli önlemleri alarak kamu görevlilerini işi aksatmamaya çağırdı. Fotoğrafta da New York’ta mesaisini tamamlamaya çalışan maskeli bir postacı görüyoruz.

Çoğu grip virüsü özellikle gençleri ve yaşlıları hedef alırken bu gripten hayatını kaybedenlerin yaşları 20 ila 40 arasında değişiyordu. Dünyanın her köşesinden insan tehdit altındaydı. Japonya’da bir okulu gösteren bu fotoğrafta ise kız öğrencilerin salgından korunmak için maske taktığı görülüyor.

Modern çağdaysa Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü salgını büyük bir korku yarattı. Çin'i sert bir şekilde vuran salgın, 51 ülkeye yayıldı. Virüs en az 2.800 kişiyi öldürdü ve 83 binden fazla insana bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgını uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak görüyor. Yetkililer tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan salgın hakkında gelecek haberleri aktarmaya devam edeceğiz.