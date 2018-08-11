1920-1930’lu Yıllardan Kalan, Tarih Kokan Karelerle İstanbul

Atalarımızın geçmişteki yaşantılarını, giyimlerini, evlerini belki de gezdikleri sokakları bilmek oldukça ilgi çekicidir. Zamanın neleri değiştirdiğini bizlere kanıtlayan bu fotoğraflara bugün yenilerini ekleyeceğiz. İşte 1920-1930’lu yıllardan kalan ve tarih kokan fotoğraflarlar İstanbul.
İstanbul Moda'da Zeynel Abidin Terzihanesi...
Su satıcı
Müşterisini sokakta tıraş eden bir berber
Ortaköy Camii
Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi
Türkiye Seyahat ve Turizm Ajansı
Taşkışla binası
Moda'da insanlar manzarayı izlerken...
İşgal zamanında Beyazıt Meydanı...
Osmanlı Bankası İstanbul Şubesi
Taksim
Seyr-i Sefain (Türkiye Denizcilik İşletmeleri)
Sultan Ahmet Camii
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bir kare
Moda'da bir köprü
Anadolu Hisarı
Çok eski dönemlerden kalan ve gerek çözünürlükleri, gerekse siyah-beyaz halleri ile adeta eski sandıklardan çıkma gibi duran bu fotoğraflar, bizlere İstanbul'un ne çok değiştiğini kanıtlıyor. Eğer sizler de tarihi anlamaktan ve görmekten keyif alıyorsanız, bu fotoğraflar size altın değerinde gelecektir.