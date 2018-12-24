197 Gün Uzayda Kalan Robotun İlk Adımları Bebek Gibi Oldu

NASA astronotu A.J. Feustel, uzayda geçirdiği 197 günden sonra dünyaya döndü ve adeta bir bebek gibi yeniden yürümeyi öğrendi.

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Ricky Arnold ile birlikte uzayda çekindiği selfie ile olan olan A.J Feustel, yaklaşık 20 yıldır Dünya yörüngesinde hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, 210'uncu rutin bakımını gerçekleştirdi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen uzay yürüyüşü ile yeniden tarihe geçen Feustel, 6 buçuk ayın ardından ilk kez karaya ayak bastı.

"Evine hoşgeldin Soyuz MS09! Ekim'in 5'inde dünyaya döndüğümde tam da böyle görünüyordum. Umuyorum yeni gelecek olan ekip benden çok daha iyi iş çıkaracaktır. "

Videodan da görebileceğiniz üzere 197 günün ardından Feustel, adeta emeklemeyi yeni bırakmaya çalışan bir bebek gibi görünüyor. Feustel, yaklaşık 1 hafta boyunca egzersiz yaparak bu süreci atlattığını belirtiyor.