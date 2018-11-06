1972'de Çekilen Aretha Franklin Filmi Vizyona Giriyor

Bugüne değin gerek lisans problemleri gerekse de teknik aksaklıklarla bir türlü izlenemeyen film, çok yakında vizyonda olacak.

'Soul müziğin kraliçesi' olarak adlandırılan Arethan Franklin, geçtiğimiz Ağustos ayında, 76 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Franklin adına Syndney Pollack tarafından 1972 yılında çekilen belgesel tadındaki film, en sonunda tozlu raflardan iniyor.

'Muhteşem Zarafet' adındaki film, 2011 yılında aşılan teknik sorunlardan sonra vizyona hazır hale getirilmiş, bu kez de Franklin'in avukatları filmin yayınlanmasına engel olmuştu. Aslında filmin şu sıralar vizyona girecek olması, sorunların aşıldığı anlamına gelmiyor. Warner Bros şirketi, filmi finanse ettikten sonra projeden çekildi.

New York ve Los Angeles'ta sadece 1 hafta boyunca vizyonda kalacak olan filmin bu sayede Oscar ödüllerine aday olması sağlanacak. Filmin vizyon tarihi Ocak 2019 olarak belirlendi.