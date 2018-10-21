1993 Senesinde Hazırlanan Bir Zaman Kapsülü Açıldı

Amerika'da Shenandoah Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, 1993 senesinde hazırlanmış bir zaman kapsülünün açılışını yaptı.

Amerika'da Shenandoah Üniversitesi'nde 1993 senesinde öğrencilik yapan bir grup, kampüse 2018'de açılmasını istedikleri bir zaman kapsülü gömmüşler. Aradan geçen 25 seneden sonra ise -ki her ne kadar kulağa kısa bir süre gelse de aslında koca bir 'çeyrek asır'- öğrencilerin istedikleri oldu ve zaman kapsülü üniversite kampüsünde gerçekleşen bir etkinlikle açıldı.

Kapsülün içinden öğrenci kartı, yıllık, gazete, fotoğraflar, çizgi romanlar, kasetler ve öğrencilerin o dönemde kendilerini 25 sene sonra nerede gördüklerine dair yazılar yazdıkları notlar çıktı. Aslında 1993 kulağımıza çok da 'geçmiş' bir tarih gibi gelmiyor olabilir fakat müzik dinlemek için kullanılan kasetlere bakış atmak bile aslında nelerin ne kadar değiştiğini görmeye yetebiliyor.

Kapsülden aynı zamanda dönemin popüler dizi ve filmlerine dair listeler, üniversite radyosunun hazırladığı 'dönemim hitleri' listesi, bir tane 'dinozor' da çıktı çünkü 1993 Jurrassic Park'ın ilk kez sinemalarda olacağı yıldı.

Öğrencilerin geride bıraktıkları notlarda kendilerini 25 sene sonra 'mutlu, evli, çocuklu ya da sanatla ilgilenen' insanlar olarak hayal etmiş olmaları da oldukça dikkat çekici, ancak içlerinden kaç tanesi bu temiz hayallerle süslü geleceğe kavuşmuştur bilmek mümkün değil.