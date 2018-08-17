1 Kg Altından Yapılan Dünyanın En Lüks Galaxy Note9 Kılıfı

Bir kılıf ne kadar lüks olabilir diye merak ediyorsanız Caviar'ın sizin için bir cevabı olabilir. Şirketin yeni tanıttığı Galaxy Note9 kılıfı, tam bir 1 Kg saf altından üretildi.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note9’u geçtiğimiz hafta tanıttı. Metal çerçeveleri, cam arka paneli ve özel olarak tasarlanmış renk seçenekleri ile Galaxy Note9, Samsung’un şu ana kadar piyasaya sürdüğü en ‘yakışıklı’ akıllı telefonlardan biri. Eğer Galaxy Note9 size yeterince gösterişli gelmiyorsa bu konuda Caviar'ın bazı çözümleri olabilir.

Rus lüks akıllı telefon aksesuarları üreticisi Caviar, Samsung’un en güncel amiral gemisi Galaxy Note9 için tasarladığı özel ve bir o kadar ‘gösterişli’ akıllı telefon kılıflarını tanıttı. Altın oymalı ve timsah derisi gibi lüks ve pahalı kılıflarını tanıtan Caviar’ın en dikkat çeken Galaxy Note9 kılıfı ise Galaxy Note9 Fine Gold Edition oldu.

1 kilogram ağırlığında saf altından yapılan Galaxy Note9 Fine Gold Edition, aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi ‘mütevazılık’ kelimesinin anlamını bilmeyenler için özel olarak tasarlandı. Eğer ki akıllı telefonunuzu masaya koyduğunuzda masayı titretmesini istiyorsanız Galaxy Note9 Fine Gold Edition’ı alabilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz gibi böylesine lüks bir kılıfın fiyatı da oldukça lüks. Galaxy Note9 Fine Gold Edition, 60 bin dolar (~350 bin TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Eğer daha ‘uygun fiyatlı’ lüks bir kılıf düşünüyorsanız 3000 Euro (~20 bin TL) fiyat etiketi bulunan timsah derisi kılıfları da düşünebilirsiniz.