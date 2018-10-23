Belçika'nın Anvers şehrindeki butik otel boyutları ve tarihiyle turistleri kendine çekiyor.

Butik otel dendiğinde akla ilk gelen şey ev konforundaki sakin ve lüks bir odadır. Belçika'nın Anvers şehrindeki otel tam da bu tanıma uyuyor. Belçikalı mimarlık ofisi dmvA, üç katlı 1600’lerden kalma tek odalı bir otel açtı. Otel yalnızca 2,5 metre genişliğinde.

Firmanın kurucusu Tom Verschueren “Evin görünümü ve Anvers’in göbeğinde oluşuyla ona âşık oldum” açıklamasında bulundu. Tatillerde kullanmak için binayı satın alan ev sahipleri 400 yıllık binayı modernize edip ilgi çekici kılmaya çalıştılar. Bu sayede küçük boyutlarıyla bina misafirleri itmeyecek, aksine onlara daha önce yaşamadıkları bir deneyimi yaşatacaktı.

Mimar “İlk başta binanın tarihi yapısına zarar vermeden onu küçük geleneksel bir evden nasıl lüks bir tek odalı otele dönüştürebileceğim konusunda endişelerim vardı” dedi. Ancak binanın içinin bir odaya komşuluk eden bir mücevher kutusu gibi olduğunu gördükten sonra “Binanın dikdörtgen yerine “L” şeklinde bir tasarımı olduğunu görünce çok şaşırdım. Yani işin aslı binanın içi, dış görünüşünden çok daha ferah” diye ekledi.

İçerideki alanı daha da belirgin kılmak ve büyütmek için firma tamamen beyaz ve minimal tasarımları tercih etti ve basamaklarla da ferah bir görüntü sağladılar. Ayrıca ahşap parkeleri transparan cam fayanslarla değiştirdiler ve daha büyük bir oda görünümü yakaladılar. Sonuç gerçekten takdire şayan ve içerideki modern tasarımın aksine dış cephenin tarihi yapısının korunması gerçekten mükemmel bir zıtlığı buluşturmuş.

Sosyal medya çağında kullanıcı yorumu neredeyse her şey demek. Verschueren “Küresel turizm endüstrisinde yeni şeyler keşfetme kavramı anahtar rol oynamakta. Bir Odalı Otel konsepti de bu eğilim dikkate alınarak yapıldı. Gelecek yıllarda bunun gibi girişimlerin artacağına inanıyoruz” dedi.

Ölmeden önce yapılacaklar ve ziyaret edilmesi gereken yerler listelerine giriş yapacağına neredeyse emin olduğumuz yerin gecelik fiyatı ise 185 dolar.