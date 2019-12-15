İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İtalya'yı Karıştırdı

İtalya'nın güneyindeki Brindisi kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın bulunması nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, bombanın İngiliz güçleri tarafından 1941 yılında atıldığını belirtiyor.

İtalya'nın güneyinde yer alan Brindisi kentinde bulunan bomba, 54 bin kişinin tahliyesine neden oldu. Tahliye, bomba imha ekiplerinin bombayı etkisiz hale getirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle gerçekleşti.

2. Dünya Savaşı'nda İtalya ile savaşan İngiliz kuvvetlerinin 1941 yılında bıraktığı düşünülen bomba, 1 metre uzunluğunda ve 40 kilogramlık dinamit barındırıyor. Bomba, geçen ay bir sinema salonunu yenileme inşaatında çalışan bir işçi tarafından tesadüfen bulunmuştu.

İtalyan medyası, 54 bin kişilik tahliyenin savaş sonrası İtalya'da yapılan en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtiyor. Brindisi sakinlerinin yüzde 60'ı, bombanın bulunduğu bölgenin 1,6 km'lik yarıçapındaki alanı ifade eden "kırmızı bölge"den ayrılmaya zorlandı.

Bomba imha işlemleri sırasında kentteki havaalanı, tren istasyonu, iki hastane ve hapishane de faaliyetlerini durdurdu ve tahliye edildi.

Yetkililerin bildirdiğine göre, bomba imha uzmanları yerel saatle 13.00 sularında bombayı başarıyla etkisiz hale getirmeyi başardı. Bomba uzak bir bölgeye, 16 Aralık gününde kontrollü bir patlamayla yok edilmek üzere götürüldü.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın etkisi hâlâ sürüyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bombalar, özellikle Avrupa'nın birçok kentinde tesadüf eseri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda Almanya'nın Bavyera eyaletinin Neutraubling kentinde, 36 adet patlamamış bomba bulunmuştu. Yine bu ayın başında, İtalya'nın Turin kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir bombanın etkisiz hale getirilmesi operasyonunda 50 bine yakın kent sakini "kırmızı bölge"den tahliye edilmişti. Yine İngilizler tarafından atılan bomba 65 kilogram ağırlığında dinamit içeriyordu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2010 yılından bu yana 450 patlamamış Alman bombasının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Buna göre İngiltere'de her yıl 60 patlamamış 2. Dünya Savaşı bombası bulunuyor. 2010 yılında, savaştan kalma bir bombanın inflakı sonucu 3 Alman uzman hayatını kaybetmişti.