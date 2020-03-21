Koronavirüse karşı peş peşe alınan önlemlerden biri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile birlikte 2 milyon aileye nakdi destek verilmesi olacak. Vatandaşların bu destekten yararlanması için herhangi bir destek alması gerekmiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,“ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı”nın detaylarını açıkladı. Bu nakdi destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sona erdikten sonra açıklanmıştı.

Nakdi yardımın detaylarını açıklayan bakan Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.” açıklamasını yaptı.

Herhangi bir başvuru yapmak gerekmiyor

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için 2 milyar liralık ek kaynak aktarımı hakkında konuşan bakan Selçuk’un açıklamalarına göre vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek duyulmuyor.

Daha önce devlet yardımına ya da desteğine başvurmuş ve desteğe hak kazanmış olan aileler, bu yardımlarının dışında bir de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden destek alacaklar.

Ödemeler Mart sonunda başlıyor

Kovid-19 salgınının durdurulması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla da 100 milyar TL'lik bir kaynak seti devreye alındı. Alınan tedbirler 19 maddede sıralanmıştı. Bu maddeler arasında hem çalışanları hem de işverenleri koruyan önlemler yer alıyordu.

Bu kapsamda verilecek olan 2 milyar TL’lik destek, hali hazırda nakdi destek alan kişiler için kullanılacak. Alınacak diğer önlemler arasında kısa süreli çalışma destekleri, çeşitli ödeme ve kredi ertelemeleri yer alıyor. Toplamda paket 100 milyar dolarlık bir ölçeğe ulaşacak.

Koronavirüs salgını, günden güne dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Ülkemize hastalık dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden daha sonra gelmişti. Son rakamlara göre ülkemizde hastalık 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu sayının daha da artmaması için sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor.