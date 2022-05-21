Züğürt Tesellisi: 2 TL Zamlanan Akaryakıt 1 TL İndirim Aldı

Geçtiğimiz hafta içerisinde arka arkaya zamlanan ve toplamda 2 TL zam yapılan akaryakıt artık iyice vatandaşın cebini yakmaya başladı. Her ne kadar çok bir şey ifade etmese de akaryakıta 1 TL’lik bir indirim yapıldı.

Akaryakıta gelen son zamlarla birlikte fiyatların rekor seviyede yükseldiğini görmüştük. Birçoğumuzun bütçesini zorlayan yeni fiyatların ardından, dün benzine indirim gelebileceği haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün beklenen 'indirim' geldi ve yeni fiyatlar belli oldu.

Henüz bu hafta başında benzinin litre fiyatı ortalama 21 lira 86 kuruş civarında seyrediyordu. Ancak aynı hafta içerisinde arka arkaya yapılan zamlar ile toplam 2 Türk Lirası zamlanarak benzinin fiyatı 23 lira 86 kuruşa kadar çıkmıştı.

Benzine 1 TL indirim yapıldı

Akaryakıta gelen son zamların ardından, yaşanan rekor seviyede artışı bir nebze geriletecek yeni bir indirim geldi. Bu hafta sonu yapılan 1 TL’lik indirim ile benzinin fiyatı 23 lira 86 kuruştan 22 lira 86 kuruşa geriledi. Yani yine hafta başındaki fiyatından pahalı.

21 Mayıs 2022, yani bugünden itibaren geçerli olacak olan indirimler ise farklı şehirlerde şöyle işleme alınacak: