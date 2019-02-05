Ariane 5 Roketi, Bu Gece 00.00'da Fırlatılacak (Canlı Yayın)

Suudi Arabistan'a ve Hindistan'a ait iki yeni iletişim uydusu, bu gece Türkiye saatiyle 00.00'da uzaya fırlatılacak. Avrupalı uzay ve havacılık şirketi Arianespace tarafından organize edilecek uçuş, canlı yayından takip edilebilecek.

Fransa'da bulunan Guiana Uzay İstasyonundan iki yeni uydu, Hindistan ve Suudi Arabistan'nın önümüzdeki dönemde iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak. Arianespace'in 2019'da organize ettiği ilk uçuş olacak bu uçuş, Arianespace'in YouTube kanalından canlı yayınla yayınlanacak.

Suudi Arabistan için iki parçadan oluşan ve birbirini destekleyen bir uydu platformu taşıyacak olan Arianespace, bu uyduların Orta Doğu, Güney Afrika ve Avrupa'da televizyon, internet, telefon ve güvenli iletişim için kullanılacağını belirtti. Uzaya gönderilmeye hazırlanan uydulardan ilki SGS-1 koduyla tanımlanan Geostationary Satellite 1 olurken, ikincisi ise HS-4 koduyla tanımlanan Hellas Sat 4 olacak.

Roketin taşıyacağı diğer yük ise Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü tarafından geliştirilen GSAT-31 uydusu. Gezegen keşifleri ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı açıklanan uydu, Hindistan'ın uzun vadeli uzay araştırma programlarının en büyük gücü olacak.

En az 15 yıl uzayda görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlanan iki uydu platformu, bu gece Türkiye saatiyle 00.00'da uzaya gönderilecek. 23:40'da Arianespace'in YouTube kanalında aktif olacak canlı yayından, uyduların fırlatılışını takip edebilirsiniz.