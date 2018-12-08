Gittikçe büyüyen, neredeyse kendi başına bir iş kolu haline gelen mobil marketlerdeki arama reklamcılığı konusunda Apple'ın attığı adımlar ve gelecek için yaptığı yatırımlar.

Birinin bir uygulamayı bulmaya ihtiyacı olduğunda, bunu nasıl halleder? Cevapların büyük çoğunluğu, arama yaparak. Sensor Tower’a göre, oyun uygulamalarının %56’sı arama yapılarak bulunuyor. Konu oyun harici uygulamalara geldiğinde ise bu oran %13 artarak %69’a ulaşıyor.

Bunlar, App Store arama reklamlarının dönüşümüne yardımcı oldu, hem reklam verenler hem de platformun sahipleri için. Bernstein analisti Toni Sacconaghi’nin tahminlerine göre, Apple arama reklamları 2020’ye kadar 2 milyar doları bulabilir, sadece bu yıl 500 milyon dolarlık bir gelir elde etti bile.

Peki, App Store reklamları nasıl bu kadar büyüdü? Ve App Store arama reklamcılığının geleceğinde ne var?

Çoğu kısım için, kısa vadede gerçek bir büyümenin görüleceğine inanılıyor. Arama bölümünden bulunmaların artması, pazarlamacılara da yardım ediyor, diğer platformlara ve maliyetlere olan güveni azaltıyor. Fakat aramanın doğası kendini değiştiriyor, bireylerin uygulama marketlerinde, uygulama arama şekilleri değişebiliyor. Bilgili uygulama marketi arama pazarlamacıları, uygulamalarını muadillerine göre 1 adım öne çıkarabiliyor.

App Store Arama Reklamcılığının Doğuşu

‘Ücretli Arama’ların geleceğini anlamak için, nasıl ve niye evrimleştiğini bilmek önemli. 2016’da, mobil arama reklamcılığının oluşumu bir dizi nedenden ötürü gerçekleşti.

İlk olarak, marketlerdeki 2 milyon uygulamanın arasında önemi bir keşfedilebilirlik problemi vardı. Bu, şirketlerin uygulamalarının marketlerde keşfedilmesini zorlaştırdı ve reklam maliyetlerinde enflasyona sebep oldu.

İkincisi, App Store Optimization’ın (ASO) çıkışı ve gelişimi, pazarlamacılar için marketlerde uygulamaların öne çıkmasında farklı disiplinleri ortaya çıkardı.

Üçüncüsü, Apple, ‘market sahibi’ olarak, mobil reklamcılık firmalarının platformlarından veya mağazalarından önemli miktarda trafik çekmesi sebebiyle baskı altındaydı. AdAge’in raporlarına göre, 2017’nin başlarında mobil reklam trafiğinin %57’si Facebook ve Google tarafından yönlendirilmişti. Bu, Apple’ın uygulamalar dağıtımı konusundaki kontrolünün ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Apple Ekim 2016’da ilk App Store arama ürününü yayınlandı. Bu uygulamayla Apple, reklam verenlere uygulamalarının en tepede bulunabilmesi şansını veriyordu. Tek bir bölge seçeneğiyle giriş yaptı ve sadece ABD’deki App Store’da işlem görüyordu. Geliştirilen bu özellikle ilgili bir eleştiri de vardı, bazı etkili reklamcılar düşük bütçeleriyle, büyük markaların isimlerini kullanarak sıralamalarda üst sıralara sıçrayabiliyordu.

Gelen başarılar, Apple’ın reklam ürününü geliştirmesine ve genişletmesine yardımcı oldu. 2017’nin sonlarında Apple arama reklamları ürününün adını ‘Search Ads Advanced’ olarak değiştirdi, küçük işletmeler için de düşük maliyetli ‘Search Ads Advanced Basic’ uygulamasını geliştirdi.

Ek olarak şirket, farklı bölgelere de açılmaya başladı, öncelikleri İngilizce konuşulan Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkeler.

Evrimi

Geçirilen bu evrim, Apple’ın App Store arama reklamcılığı işinde gözle görülür bir artış gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Mesela, App Store arama reklamcılığının mevcut olduğu bölge sayısını genişletmek, önemli kazançlar elde edilmesini sağladı. Redbox Mobile, Almanya’da ücretli arama işi sayesinde olağan üstü bir büyüme yaşadı.

Sonuç olarak, arama reklamcılığının geleceği konusundaki ilk tahminler, Apple'ın hizmetinde mümkün olan en hızlı kazanımlardan iyi bir büyüme göstermesi yönünde.

Yoksa Devrim mi?

Biz Apple’ın ücretli arama reklamcılığı konusundaki istikrarlı politikasına inanırken bir yandan da potansiyeli olan farklı bir arama gelişimi yaşanıyordu: sesli arama.

iOS12’den beri, App Store aramaları ve Siri arasında daha derin bir bütünleşme var. Ayrıca, Amazon ve Google’ın sesle aktive olan asistanlarının satışlarının patlamasıyla, müşteriler sesli aramalara adapte olmaya başladı.

Sonuç olarak, Apple’ın sesli aramalar konusunda çeşitli çalışmalar yapacağını tahmin etmek mantıklı olacaktır. Apple, anahtar kelime arama yaklaşımını, doğal dil aramalarına göre geliştirecektir.

Sonuç

Apple’ın arama reklamcılığı, ürünü 2 yıl gibi kısa bir sürede kendini kanıtlamış oldu. Reklam verenlerin taleplerine karşılık verdi. Apple, kullanıcı odaklı, saygılı bir reklam yaklaşımı ve bir işletmenin ihtiyaçları arasında denge kurmayı başardı.

Ancak, reklam verenler ayrıca sesli aramaya ve gelecekte uygulama mağazasında oynayabileceği role dikkat etmeliler. Tüketici alışkanlıkları değişirse ve iş talebi artarsa, Apple aramayı daha da geliştirebilir.